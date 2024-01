Elegibilidade para a Segurança Social: O que o desqualifica para receber benefícios SSA?

EUno reino de Seguro Social, nem todo mundo recebe um bilhete dourado para benefícios de aposentadoria. Embora a maioria dos trabalhadores americanos se qualifique, há exceções que merecem atenção. Compreender estas exceções é crucial para que os indivíduos garantam fontes alternativas de rendimento ou explorem formas de se tornarem elegíveis. Vamos nos aprofundar nas oito categorias comuns de trabalhadores que não têm direito aos benefícios da Previdência Social.

1. Trabalhadores com poucos créditos de segurança social:

– Os créditos da Segurança Social, obtidos através do trabalho, são um pré-requisito para as prestações de reforma. São necessários 40 créditos, o que equivale aproximadamente a dez anos de emprego, para ser elegível.

– “A Administração da Segurança Social define trabalho suficiente como ganhar 40 créditos da Segurança Social”, observa o relatório.

2. Trabalhadores que morrem antes dos 62 anos:

– O pedido de benefícios de reforma da Segurança Social começa aos 62 anos. Em caso de morte prematura, os filhos dependentes e os cônjuges podem ter direito a benefícios de sobrevivência.

– “Os pacientes com doenças terminais podem candidatar-se ao Seguro de Incapacidade da Segurança Social (SSDI), o que significa que ainda receberão algum benefício das suas contribuições para o sistema”, descreve o relatório.

3. Certos cônjuges divorciados:

– Os divorciados podem requerer benefícios com base nos rendimentos do ex-cônjuge, desde que o casamento tenha durado pelo menos dez anos.

– “Para obter os benefícios, eles devem ser solteiros, ter 62 anos ou mais e ter recebido menos benefícios com base na própria trajetória de trabalho do que o do ex”, detalha o relatório.

4. Trabalhadores que se aposentam em determinados países estrangeiros:

– Embora os cidadãos dos EUA que se reformam na maioria dos países estrangeiros possam receber benefícios da Segurança Social, há excepções, incluindo o Azerbaijão, Cuba, Coreia do Norte e outros.

– A Ferramenta de Triagem de Pagamentos no Exterior auxilia na verificação da elegibilidade para benefícios da Previdência Social enquanto mora no exterior.

5. Certos não-cidadãos:

– Alguns não-cidadãos e imigrantes legais são elegíveis para benefícios de Supplemental Security Income (SSI). Aqueles de países com acordos de Segurança Social podem qualificar-se para benefícios rateados.

– “Os imigrantes que não têm créditos suficientes nos EUA, mas que vêm de um dos 30 países com os quais os Estados Unidos têm acordos de Segurança Social, também conhecidos como ‘acordos de totalização’, podem qualificar-se para receber benefícios rateados”, descreve o relatório.

6. Certos funcionários públicos e ferroviários:

– Os funcionários do governo federal abrangidos pelo Sistema de Aposentação da Função Pública (CSRS) e alguns funcionários estaduais e locais podem não estar cobertos pela Segurança Social.

– “Os trabalhadores públicos abrangidos pelo Sistema de Aposentação dos Funcionários Federais (FERS), que substituiu o CSRS, têm direito aos benefícios da Segurança Social”, especifica o relatório.

7. Sonegadores fiscais autônomos:

– Os trabalhadores independentes que sonegam impostos e não contribuem para a Segurança Social não receberão benefícios.

– “Se você não tiver registro de pagamentos no sistema, não receberá pagamentos”, enfatiza o relatório.

8. Certos imigrantes com mais de 65 anos:

– Os imigrantes reformados nos EUA podem não ter os 40 créditos de trabalho exigidos nos EUA para benefícios da Segurança Social. Os benefícios rateados dos EUA combinados com os benefícios do seu antigo país ao abrigo de acordos de totalização oferecem uma solução potencial.

– “Os imigrantes mais velhos que não se qualificam para a Segurança Social dos EUA e cujas leis dos países lhes permitem receber pagamentos de benefícios enquanto residem no estrangeiro podem requerer a sua Segurança Social ou benefícios de reforma enquanto vivem nos EUA”, conclui o relatório.

Compreender estas exceções é vital para os indivíduos que navegam no complexo terreno da elegibilidade à Segurança Social. Seja devido a créditos de trabalho insuficientes, circunstâncias únicas ou categorias de emprego específicas, estar informado capacita os indivíduos a tomarem decisões estratégicas sobre o seu futuro financeiro na reforma.