Elegibilidade para benefícios VA: Que porcentagem de dispensas não são honrosas?

VVários problemas de má conduta contribuem para descargas de papel de má qualidade, categorizadas como administrativas ou punitivas. As dispensas administrativas, como “gerais” e “exceto honrosas”, resultam de acusações militares específicas ou delitos de baixa gravidade.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

A dispensa honrosa (OTH) é a dispensa não punitiva mais severa, normalmente concedida a NÓS militares envolvidos em ofensas graves ou má conduta.

Referida como “dispensa de papel ruim”, qualquer coisa que não seja uma dispensa honrosa ou geral se enquadra nesta categoria.

Veteranos receber uma dispensa OTH por má conduta semelhante a uma contravenção civil, incluindo uso de drogas, brigas, abuso de posição ou desobediência a ordens.

Descargas punitivas, como “má conduta” e “desonrosa”, decorrem de ações criminosas e exigem corte marcial.

As infrações administrativas, que vão desde insultar um oficial superior até falhas em testes de drogas, muitas vezes levam a processos extrajudiciais com menor ônus da prova (“preponderância da prova”).

Embora as punições administrativas possam incluir rebaixamento e retenção de pagamento, elas são menos severas do que as dispensas punitivas.

Que porcentagem de dispensas não é honrosa?

Aproximadamente 207.000 militares foram dispensados ​​no último ano fiscal, com quase 9 por cento recebendo dispensas que não atendiam ao padrão para uma “dispensa honrosa”.

A repartição dos tipos de dispensa revela que 78,29 por cento receberam dispensa honrosa, 6,36 por cento receberam dispensa geral sob condições honrosas, 2,09 por cento sob outras condições que não honrosas, 0,49 por cento com má conduta e 0,07 por cento com dispensa desonrosa. Os 13,7% restantes estavam descaracterizados ou desconhecidos devido a erros de digitação de dados.

Veteranos com deficiência podem se qualificar para benefícios médicos, independentemente do tipo de alta. Veteranos dispensados ​​podem solicitar revisões de alta para possível recaracterização, especialmente dentro de 15 anos após a separação.

Para veteranos com certas condições relacionadas a uma alta ruim, como problemas de saúde mental, lesão cerebral traumática ou trauma sexual militar, existem opções para atualizar as altas e acessar benefícios VA. Buscar a defesa de um advogado ou de uma organização de serviços para veteranos pode ajudar no processo de revisão e na possível atualização da alta.