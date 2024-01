Ellen DeGeneres compartilha treino intenso em seu 66º aniversário

Ellen Degeneres bateu forte na academia em seu aniversário de 66 anos, impressionando sua esposa, Portia De Rossi que pegou um celular com câmera e começou a registrar o treino intenso.

A ex-apresentadora de talk show comemorou mais um ano no planeta na sexta-feira, bombeando ferro e fazendo outros exercícios extenuantes na academia, provando que está em forma como uma atleta olímpica.

Portia estava ao lado de Ellen, gravando tudo em vídeo, que depois foi postado no Instagram.

Ellen então fez exercícios com um braço acima da cabeça usando um único haltere antes de empurrar um grande equipamento de exercício pelo chão do ginásio e encerrar sua rotina com uma série de flexões. Impressionante, Ellen!