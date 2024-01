Elon Musk afirma que Neuralink implanta chip cerebral no primeiro sujeito humano

Musk diz que o paciente, parte do primeiro grupo de testes em humanos da Neuralink, recebeu o implante no domingo e está se recuperando bem.

A empresa de Elon está testando a segurança do implante e do robô cirúrgico que insere o chip no cérebro. A Neuralink diz que também quer ver como a tecnologia futurista funciona no mundo real.