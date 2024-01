Elton John, a lenda: alcança status EGOT com vitória do Emmy em show especial

Elton John alcançou o status EGOT.

O famoso cantor e pianista britânico garantiu um Prêmio Emmy na noite de segunda-feira para o melhor especial de variedades (ao vivo) para “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”, um documentário de concerto de três horas transmitido pela Disney +.

John disse que ficou “incrivelmente humilhado” por se juntar ao grupo de elite de vencedores do EGOT que ganharam prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

“A jornada até este momento foi repleta de paixão, dedicação e o apoio inabalável dos meus fãs em todo o mundo”, disse John, 76 anos, em comunicado após ganhar o troféu.

O artista superstar tem cinco Grammy, mais recentemente por “Aida de Elton John e Tim Rice” em 2001; dois Oscars por “Can You Feel the Love Tonight” de “O Rei Leão” em 1994 e “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”; junto com um Tony por sua trilha original em “Aida”.

Ele é um dos artistas solo mais vendidos de todos os tempos e detém o recorde de single físico mais vendido de todos os tempos, graças às 33 milhões de cópias vendidas de “Candle in the Wind” em 1997.

Elton John é o 19º artista a alcançar o status EGOT

John se tornou a 19ª pessoa a alcançar o status EGOT depois que Viola Davis alcançou o feito ao ganhar um Grammy no ano passado. Outros artistas que possuem EGOTs incluem Whoopi GoldbergJennifer Hudson e John Legend.

David Furnish, marido de John e produtor do show especial, disse que John ficou muito feliz na noite de segunda-feira por ganhar seu primeiro Emmy e “gritou bem alto”. Furnish disse que John “incrivelmente honrado” não pôde comparecer à cerimônia de premiação porque está se recuperando de uma cirurgia recente.

“Nós fizemos um Facetime com ele. Nós o acordamos no meio da noite”, disse Furnish enquanto segurava o prêmio de John nos bastidores. “Ele está de volta ao Reino Unido. Ele substituiu o joelho esquerdo – o que não é surpreendente quando você pensa no número de pianos de onde ele pulou.”

O show de John foi o último de três noites no estádio de Los Angeles como parte da etapa norte-americana de sua turnê Farewell Yellow Brick Road, que começou em setembro de 2018 com a primeira das mais de 300 datas agendadas. Foi suspenso em 2020 por causa da pandemia de COVID-19 e retomado em 2021.

Seu último show, que atraiu mais de 50 mil pessoas, contou com a participação de uma nova geração de estrelas, incluindo Dua Lipa e Brandi Carlile.

O especial da cantora superou o show do intervalo do Super Bowl da Apple Music, estrelado por Rihannabem como a transmissão do Oscar da ABC, a transmissão do Tony Award da CBS e “Chris Rock: Selective Outrage” da Netflix.

“Esta noite é uma prova do poder das artes e da alegria que elas trazem para todas as nossas vidas”, disse John. “Obrigado a todos que me apoiaram ao longo da minha carreira. Estou extremamente grato.”