Elton John leiloando coleção rara de itens da casa de Atlanta

Elton John está leiloando algumas descobertas incríveis de sua linda casa em Atlanta… e os licitantes podem colocar as mãos em algumas das recordações mais conhecidas do Homem Foguete.

O leilão, chamado “A Coleção de Sir Elton John: Adeus Peachtree Road”, acontecerá no mês que vem na Christie’s, em Nova York – com tudo que pertence ao cantor vindo de seu condomínio na Geórgia, que ele comprou em 1992.

As pessoas podem dar lances em um colar de diamantes que diz “The Bitch Is Back”, que deve custar até US$ 40 mil… ou um par de botas de plataforma prateadas usadas com suas iniciais, que podem custar US$ 10 mil.