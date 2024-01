Elton John se torna o mais recente ganhador do EGOT após ganhar o Emmy

Elton John é a última estrela a entrar no panteão dos grandes nomes do EGOT – e embora ele possa ter tido que esperar muito, muito tempo … valeu a pena ter paciência para aparecer na TV.

O músico icônico ganhou um Emmy na noite de segunda-feira de Melhor Variedade Especial (Ao Vivo) – devido ao seu show especial no Disney+ – o que foi um grande negócio, considerando que o colocou em um clube exclusivo de outros artistas que verificaram todas as caixas do showbiz.

Claro, com sua vitória no Emmy… EJ se torna a 19ª pessoa a ganhar um Oscar, Emmy, Grammy e Tony – algo pelo qual o próprio Rocket Man ficou grato, apenas em um comunicado.

Na verdade, Elton não estava presente na premiação de ontem para pegar seu equipamento ou fazer um discurso na frente de todos… mas seu marido, David Furnishe um EP do especial foi até lá em seu nome e transmitiu uma mensagem do próprio Elton: “Estou incrivelmente honrado por me juntar ao grupo incrivelmente talentoso de vencedores do EGOT esta noite.”

Ele acrescentou: “A jornada até este momento foi repleta de paixão, dedicação e o apoio inabalável de meus fãs em todo o mundo. Esta noite é uma prova do poder das artes e da alegria que elas trazem para todas as nossas vidas. Obrigado a todos que me apoiaram ao longo da minha carreira, estou extremamente grato.”

Quanto ao motivo de ele não ter aparecido… Elton passou por uma cirurgia no joelho recentemente e estava em casa, no Reino Unido, se recuperando – embora Furnish tenha dito que ligaram para ele com a notícia.