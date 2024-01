Em sua marca: Quando Andrews, estrela do Ravens, jogará novamente?

EUum desenvolvimento potencialmente alterador da estação, o Corvos de Baltimore na sexta-feira designado tight end Marcos Andrews pelo retorno de uma lesão no tornozelo que sofreu em novembro. Andréscom fita adesiva no tornozelo esquerdo, treinou com seus companheiros de equipe na sexta-feira como o melhor colocado Corvos continuem a usar a semana de folga para se preparar para os playoffs que se avizinham.

Não se esperava que Andrews retornasse nesta temporadamas as três vezes Pro Bowl seleção parece ter superado as probabilidades e poderia participar de maneira viável Baltimorepós-temporada – que começa na rodada divisional em duas semanas.

O que aconteceu com Andrews?

Andrews sofreu uma lesão terrível no tornozelo esquerdo durante a vitória dos Ravens por 34-20 sobre o Cincinnati Bengals em 16 de novembro – o mesmo jogo que viu Bengalas quarterback Joe Burrow sofreu uma lesão no pulso no final da temporada. Descobriu-se que Andrews sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e uma entorse no tornozelo. Ele foi colocado na reserva de lesões, com poucas esperanças de retornar para jogos significativos em janeiro.

Mas Andrews, um Tudo profissional em 2021, continuou trabalhando silenciosamente nas sombras, longe dos holofotes, enquanto os Ravens terminavam a temporada regular em lágrimas. Baltimore fez 5-1 após a lesão de Andrews e finalizei com o NFLo melhor disco de 13-4assegurando o AFCé a semente número 1 à frente do Notas de búfalo e os chefes de Kansas City.

Agora, zagueiro Lamar Jackson e os Ravens estão em posição de reintegrar uma arma ofensiva significativa às vésperas dos playoffs, com o Baltimore buscando seu primeiro Super Bowl aparição em 11 anos. As seis recepções de touchdown de Andrews lideraram todos os Ravensapesar de ter jogado apenas 10 partidas, e há muito tempo Jacksonalvo favorito.

Harbaugh permanece cauteloso

Treinador principal John Harbaugh na sexta-feira, comentou que foi animador para seus jogadores ver Andrews praticando com eles – mesmo que ele estivesse se concentrando em exercícios individuais para reconstruir seu ritmo. O veterano de seis anos esteve no prédio e em ação nas últimas semanas, embora não estivesse jogando.

“Todo mundo está animado por Mark“, Harbaugh disse sexta-feira. “Você o vê na sala de treinamento todos os dias, ele está na sala de musculação, nas reuniões. Todo mundo sabe e todo mundo meio que sabia que ele estava saindo e praticando.”

Ainda assim, Harbaugh não se comprometeu com a preparação de Andrews para a rodada divisional, dizendo que ainda há um longo caminho a percorrer para que o tight end atinja a velocidade máxima. Além disso, os Ravens ainda não sabem quem será seu oponente. Estádio do Banco M&T No tempo de duas semanas.

“Hoje foi o primeiro dia, ele fez trabalho individual, foi isso”, disse Harbaugh. “Então, vamos acelerar a partir daí e entraremos na próxima semana e teremos uma ideia melhor.”