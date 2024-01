Embiid vence confronto com Wembanyama – 70 pontos no aniversário do jogo de 81 pontos de Kobe Bryant

Óum dos melhores confrontos do NBA A programação para segunda-feira à noite foi Victor Wembanyamaé o primeiro jogo em Filadélfiacontra o atual MVP Joel Embiid e a 76ers. O incentivo de São Antônio pode estar a caminho de uma das piores temporadas de sua história, mas O animal está cumprindo grande parte da promessa e do entusiasmo que se desenvolveu em torno dele antes de ser selecionado como o número 1 geral no Rascunho de 2023.

No entanto, Wembanyama não é Embiid. O fenómeno francês ainda não é o artigo acabado, enquanto Embiid – apesar dos ferimentos – tornou-se uma força imparável, pelo menos para o Esporas‘defesa. Isso porque Embiid estabeleceu um novo recorde na carreira e um recorde de franquia ao marcar 70 pontos na noite de segunda-feira como Filadélfia derrotado Santo Antônio133-123.

Joel Embiid admite a Jokic que é o melhor jogador da NBA

Quem detinha o recorde dos Sixers de pontos em um jogo?

Embiid quebrou um recorde de longa data do 76ers de pontos em um jogo, uma marca estabelecida pela última vez por ninguém menos que Wilt Chamberlain. Um dos maiores grandes nomes da história do basquete, Camareiro marcou 68 pontos contra o búfalos de Chicago sobre 16 de dezembro de 1967 – há mais de 56 anos.

Faltando menos de dois minutos para o jogo de segunda à noite no Centro Wells Fargo, Embiid decidiu cuidar pessoalmente do histórico de Chamberlain. Ele correu na ponta e levou a bola para o coração da defesa do Spurs, acertando na guarda Keldon Johnson para colocar a bola para seus 69º e 70º pontos.

Na maioria das outras noites, o Wembanyama Filadélfia a estreia teria roubado as manchetes. O jogador de 20 anos marcou 33 pontos em apenas 28 minutos, adicionando sete rebotes e dois bloqueios para garantir. Mas Wemby por si só não foi suficiente para desacelerar o trem desgovernado que é Joel Embiid.

O Rei pesa

Como costuma fazer em assuntos importantes da NBA, Lebron James levou para X e entrou na conversa sobre a noite recorde de Embiid. O Los Angeles Lakers superastro, se recuperando de uma lesão no tornozelo que o excluiu da partida de terça-feira com o rival da cidade Tosquiadeirasparabenizou Embiid por quebrar o recorde anterior de sua carreira de 59 pontos e chamou o desempenho de “louco“- especialmente porque Embiid sozinho marcou 53 por cento dos pontos de Philly na noite.

Embiid tornou-se apenas o nono jogador na história da NBA a marcar pelo menos 70 pontos em um jogoe o primeiro jogador a atingir o número desde Damian Lillard em fevereiro passado. Talvez de forma pungente, a erupção de 70 pontos do Embiid ocorreu no 18º aniversário do falecido Kobe Bryantde Jogo de 81 pontos contra o Raptors de Toronto em 2006.