Emily Blunt alimenta especulações sobre questões conjugais ao comparecer sozinha ao Governors Awards

Emily Blunt adicionou mais combustível às especulações contínuas sobre seu casamento ao fazer uma aparição solo no Governors Awards na noite de terça-feira.

Isso acontece poucos dias depois que os fãs debateram a natureza de John Krasinskicomentários de Globos dourados tapete vermelho, perguntando-se se ele estava discutindo o divórcio ou simplesmente comentando sobre o tempo.

A estrela de “Oppenheimer” caminhou sozinha pelo tapete vermelho, exibindo um deslumbrante vestido preto com um decote adornado com joias que se fundiam perfeitamente em um colar.

Completando seu look com pulseiras e brincos, a atriz de 40 anos participou do evento repleto de estrelas com co-estrelas Florence Pugh, Cillian Murphy e Robert Downey Jr..

O que iniciou a especulação?

Blunt e Krasinski, que estão casados ​​desde 2010 e têm duas filhas, levantaram preocupações entre os usuários das redes sociais que especularam sobre a conversa do casal no Globo de Ouro. Um vídeo do TikTok compartilhado pela CBS alimentou a especulação, levando os espectadores a se tornarem leitores labiais amadores e a teorizar sobre o assunto de sua discussão.

Em meio às conjecturas, os fãs debateram se Krasinski estava expressando expectativa pelo divórcio ou simplesmente comentando sobre o tempo frio. Alguns usuários sugeriram ter ouvido frases como “Mal posso esperar para me divorciar”, enquanto outros optaram por uma interpretação mais mundana, com comentários sobre a temperatura no tapete vermelho.

Apesar do intenso escrutínio, nem Krasinski nem Cego abordou a especulação desenfreada. O casal parece estar permitindo que os fãs se concentrem em outra interação do Globo de Ouro – desta vez entre Selena Gomez e Taylor Swiftpara ocupar o centro do ciclo de notícias.

À medida que as conjecturas continuam a circular, resta saber se Blunt e Krasinski seguirão o exemplo. Selena Gomezexemplo e, finalmente, esclarecer a natureza de sua conversa no tapete vermelho. Até então, o mistério em torno da recente aparição pública do casal mantém os fãs em dúvida.