Emily Ratajkowski ataca os críticos com uma série de fotos no Instagram

Emily Ratajkowski desafiou as críticas com uma série de fotos sensuais no Instagram mostrando-a em um vestido preto profundo.

A modelo, conhecida por sua franqueza, posou de braços cruzados em uma exibição sedutora.

Emily Ratajkowski incendeia a temporada de Ação de Graças em um micro biquíniRoberto Ortega

“Decidi que nunca vou superar as acusações de boba, então por que não me inclinar, sabe?”

Fãs elogiaram Ratajkowski por sua confiança, encorajando-a a continuar apoiando-se nas acusações, fornecendo um motivo para continuar falando sobre ela.

A legenda do modelo parece fazer referência a críticas anteriores, principalmente de Piers Morgan em 2017, que a rotulou de ‘bimbo global’ depois de uma atrevida sessão de fotos do calendário do Advento para a revista Love.

Ratajkowski defendeu-se dos comentários da ex-apresentadora da CNN, afirmando seu direito de expressar opiniões sobre o feminismo enquanto participava de sessões de fotos sensuais.

“Posso ter opiniões sobre feminismo e também fazer sessões de fotos sensuais, obrigada”, disse ela.

Apesar de enfrentar críticas e vergonha corporal de Morgan no passado, Ratajkowski permanece implacável, abraçando com confiança seu estilo e escolha de roupas.

A sua resposta ousada nas redes sociais continua a reafirmar o seu compromisso com a auto-expressão e com a rejeição dos julgamentos sociais.

Roupa polêmica

Ratajkowski defendeu recentemente uma roupa “polêmica” que ela usou em 2016 durante uma entrevista no Bazar do harpistada série “Fashion Flashback” do YouTube.

A roupa em questão era uma Julien Macdonald vestido com decote profundo e profundo que a atriz de “Gone Girl” usou na celebração do Harper’s Bazaar’s Icons em setembro de 2016.

“[This is] provavelmente o vestido mais polêmico que já usei”, Ratajkowski disse.

“Eu não tinha ideia da cena que isso causaria.”