Eminem implora aos ex-Leões, agora Rams QB Matt Stafford, que deixe Detroit vencer LA

Eminem diz o Rams QB Matt Stafford deve a ele e ele está cobrando um favor – deixe os Leões vencerem no domingo!

O lendário rapper é um grande fã do Detroit Lions… e com o time organizando um jogo de playoff em casa esta noite pela primeira vez em 3 décadas (1994), Eminem enviou uma mensagem ao ex-jogador de 35 anos, ex-escolhedor nº 1 do draft geral. antes do tão aguardado confronto Super Wild Card.

“Stafford, o que eu disse? Você me deve esse favor, mano. Eu estava lá para ajudá-lo quando você ganhou. Eu estava lá para você. Eu estava lá. Eu fiz rap para você Stafford, mano, eu fiz rap para você . Você pode nos deixar ficar com este? Só este!

Quando Em diz que “fez rap para” Matt, ele está se referindo ao Super Bowl LVI no SoFi em 2022… onde ele (junto com Dre, Snoop, Mary J. e 50) realizou um dos melhores shows do intervalo da história do SB.

Em campo, o Stafford’s Rams venceu o Bengals por 23-20… e Em mostrou amor pela ex-estrela do Lions.

É claro que, antes de jogar como QB do Rams, Stafford entrou na liga como estrela do Lions em 2009… quando foi convocado com a primeira escolha geral.

Stafford, após 12 temporadas em Detroit, foi negociado pelo agora atual sinalizador do Lions Jared Goffem 2020.

Goff jogou o melhor futebol de sua carreira desde que deixou SoCal e levou o time a um recorde de 12-5 nesta temporada. É o raro comércio que funcionou muito bem para ambas as organizações.

O retorno de Matt ao Motor City se tornou um pouco controverso… com alguns fãs pedindo um boicote à sua camisa do Lions no Ford Field – o que não agradou à esposa de Stafford, Kelly.

Quanto ao jogo de domingo, espera-se que seja incrivelmente disputado… então você não pode culpar Em por tentar obter vantagem!

Os Leões nunca ganharam um Super Bowl (eles venceram 4 campeonatos antes da era SB) e não vencem um jogo dos playoffs desde janeiro de 1992.