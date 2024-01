Emissão da carteira do idoso é retomada com vantagens ÚNICAS

Pessoas com mais de 60 anos agora podem emitir a carteira do idoso pela internet, obtendo acesso a uma variedade de benefícios e vantagens. A emissão do documento é gratuita e pode ser realizada diretamente no site do INSS.

Emissão da Carteira do Idoso em 2024

O INSS começou a emitir a Carteira do Idoso para 2024, um documento que serve como identificação para o beneficiário, proporcionando acesso a benefícios exclusivos. Mais de 1 milhão de pessoas já adquiriram esse documento, conforme informações divulgadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Conhecida como carteirinha Meu INSS+, essa identificação oferece uma gama de vantagens, incluindo descontos em serviços como academias, assistência residencial, cinemas, exames médicos, farmácias, lojas, orientação nutricional, shows, telemedicina, viagens e outros.

Além disso, os aposentados têm direito a gratuidade em vários serviços, como IPTU e Imposto de Renda.

Veja os serviços que a carteirinha dá acesso:

Academias

Assistência residencial

Cinemas

Exames

Farmácias,

Lojas

Orientação nutricional

Shows

Telemedicina

Viagens

Entre outros serviços

Emissão da Carteira do Idoso

O processo de emissão da carteirinha do idoso é simples e feito pela internet. Basta seguir estes passos:



– Acesse o aplicativo ou site Meu INSS;

– Na página inicial do aplicativo, selecione ‘carteira do beneficiário’;

– Escolha uma foto para a carteira do beneficiário;

– Marque a opção indicando ciência sobre o compartilhamento dos dados do benefício através do QR Code;

– Clique em ‘continuar’;

– A carteirinha estará disponível na tela para ser baixada.

Em caso de dificuldades no acesso ao sistema, é possível pedir ajuda a um familiar ou pessoa de confiança, ou buscar assistência em uma agência da Previdência Social.

Vantagens

A Carteira do Idoso, emitida pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH), é uma aliada para a terceira idade, disponível para cidadãos brasileiros com mais de 60 anos.

Por fim esse documento abre portas para uma série de benefícios que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e facilitar o acesso para os idosos.

Destacam-se, entre as vantagens oferecidas pela Carteira do Idoso, as vagas preferenciais em estacionamentos, a oportunidade de adquirir ingressos com meia-entrada em eventos culturais e, especialmente, o direito a passagens interestaduais de ônibus gratuitas. Esses benefícios são essenciais para garantir maior mobilidade e acesso a atividades de lazer e cultura.

Em síntese solicitar a Carteira do Idoso é um processo simples e acessível, podendo ser realizado de duas maneiras: online, por meio do site do Gov.br, ou presencialmente, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. A opção online oferece conveniência, enquanto o atendimento presencial possibilita uma assistência mais personalizada.

Acima de tudo com a Carteira do Idoso em mãos, o beneficiário pode usufruir das vantagens apresentando-a em diferentes situações, seja na compra de ingressos, no uso de estacionamentos preferenciais ou na obtenção de passagens de ônibus interestaduais gratuitas. O processo é intuitivo, facilitando aos idosos aproveitarem os benefícios garantidos por esse importante documento.

Gratuidade em passagens

Como resultado a gratuidade em passagens para aposentados funciona através do uso da carteira do idoso. Para usufruir desse benefício, o aposentado deve apresentar o documento nas empresas de ônibus que operam o trajeto desejado.

Portanto a legislação em vigor estipula que, pelo menos, duas vagas por viagem sejam reservadas inteiramente gratuitas para os idosos. Se essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso ainda tem direito a um desconto de 50% no valor da passagem.