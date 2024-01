Emmy Awards presta homenagem comovente ao falecimento de Matthew Perry

TO show do Emmy Awards de 2024 foi repleto de tristeza e emoção depois durante o Em memória seção do evento que eles homenagearam Matthew Perry passando com detalhes comoventes, como Charlie Puth apresentando o tema da sitcom, “Eu estarei lá para você“, durante o In Memoriam.

Como muitos se lembram, Perry morreu afogado em sua casa após consumir uma mistura de substâncias, incluindo Cetaminauma droga usada para tratar a depressão que induz sedação profunda e ciclos respiratórios mais lentos.

Homenagem emocionante de Matthew Perry por Charlie Puth

No momento de sua morte, os amigos e colegas de elenco de Perry divulgaram um comunicado conjunto que dizia “Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar essa perda insondável”, escreveram eles.

Depois disso, cada membro do elenco, incluindo Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox e Mat LeBlanc emitiu declarações comoventes e tristes como LeBlancs que diziam “Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca esquecerei de você. Nunca. Abra suas asas e voe irmão, você finalmente está livre. Muito amor… E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve.”

O Emmy homenageou muitas personalidades da televisão, incluindo Barbara Walters

Hollywood ficou chocado com sua morte como colega ator George Clooney mencionou “Ele era uma criança e tudo o que ele dizia para nós, quero dizer, para mim, Richard Kind e Grant Heslov, era: ‘Eu só quero entrar em uma sitcom, cara. Eu só quero entrar em uma sitcom normal e eu faria seja o homem mais feliz do mundo. E ele provavelmente teve um dos melhores de todos os tempos. Ele não estava feliz. Isso não lhe trouxe alegria, felicidade ou paz.

Juntamente com a homenagem a Perry, o Emmy também lembrei Bárbara WaltersO preço é justo Bob Barker, o próprio Pee Wee Herman, Paulo RubensSaúde’ Beco Kristeymúsico lendário Harry Belafonteestrela da euforia Angus Nuvem, Estrela da Three’s Company Suzanne Somersator do Brooklyn Nove-Nove André Braugher,, Alan Arkin, e muitos mais.