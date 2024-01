Empréstimo consignado do INSS: Nova regra é divulgada e entusiasma aposentados

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atentem-se às recentes informações sobre empréstimo consignado. Através do Meu INSS, disponível tanto no site quanto no aplicativo, você pode acessar a nova margem de crédito, uma mudança que promete trazer benefícios. Veja.

Atualização do empréstimo consignado do INSS

A regulamentação atualizada do empréstimo consignado do INSS anima os aposentados, oferecendo taxas atrativas. O crédito consignado destaca-se pelos menores juros do mercado, graças ao desconto direto das parcelas no salário ou aposentadoria, proporcionando segurança à instituição financeira.

Os idosos do INSS podem aproveitar taxas atrativas, com o teto para empréstimos consignados convencionais fixado em 1,76% ao mês. Para cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima é de 2,61% ao mês.

Como solicitar o empréstimo

Para conferir sua margem consignável e solicitar um empréstimo, basta acessar o Meu INSS. Após 90 dias da concessão do benefício, você pode liberar a contratação pelo próprio sistema ou ligando para o número 135.

É possível realizar até nove contratos de empréstimo pessoal e uma contratação de cartão de crédito. No entanto, é importante destacar que o valor disponível em sua conta será reduzido devido aos descontos.

Ao realizar transações, evite problemas. Nunca forneça dados pessoais por telefone, e lembre-se de que o Instituto não solicita informações sensíveis. Ao escolher uma instituição financeira, procure canais oficiais de atendimento e evite emprestar seu nome sem precaução. Acompanhe regularmente seu extrato para identificar qualquer irregularidade.

Consulte as taxas do empréstimo consignado acessando o Meu INSS e buscando por “Taxas de Empréstimo Consignado”. Encontre uma lista detalhada para facilitar a comparação. Lembre-se de que as taxas variam conforme o perfil do cliente, então a pesquisa é fundamental para garantir o melhor negócio.



Margem atulizada consignado INSS

Os idosos do INSS agora podem acessar as informações sobre a nova margem de empréstimo consignado através do Meu INSS, seja pelo site ou aplicativo. O limite disponível para empréstimos varia conforme a renda previdenciária de cada segurado.

Em 2024, os idosos do INSS que recebem um salário mínimo experimentaram um aumento no valor máximo comprometido com as parcelas do empréstimo consignado, passando de R$ 462 para R$ 494,20.

O crédito consignado, devido ao desconto direto das parcelas no salário ou aposentadoria, oferece os menores juros do mercado, proporcionando segurança à instituição financeira. Os idosos do INSS podem aproveitar taxas atrativas, com o teto para empréstimos consignados convencionais fixado em 1,76% ao mês. Para cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima é de 2,61% ao mês.

Regras atuais

Segundo as regras atuais, os idosos do INSS podem comprometer até 45% do benefício, distribuídos da seguinte forma: 35% para contratar empréstimo pessoal consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício. É importante destacar que os idosos do INSS contam com uma medida de proteção que bloqueia qualquer benefício recém-concedido para empréstimos nos primeiros 90 dias.

Sobretudo, essa estratégia visa evitar o assédio de bancos e instituições financeiras durante o período inicial após a concessão do benefício. Além disso, caso o segurado deseje desbloquear essa opção após o prazo estipulado, ele pode fazer a solicitação através do Meu INSS ou entrando em contato pelo número 135.

Contudo, essa medida busca proporcionar um ambiente mais seguro para os beneficiários, permitindo uma escolha consciente e evitando práticas inadequadas por parte das instituições financeiras.

Portanto, para simular um consignado para idosos do INSS, basta acessar o Meu INSS, informar CPF e senha (ou email para receber um código de validação), e em “Serviços em Destaque”, clicar em “Extrato de Empréstimo”. O limite de consignados para idosos do INSS permite até nove contratos de empréstimo pessoal e apenas uma contratação para o cartão de crédito.

Em suma, as taxas de juros são mais baixas do mercado, e o prazo de quitação pode chegar a 84 meses. Consultar as taxas de juros é fácil através do aplicativo ou site Meu INSS, buscando por “Taxas de Empréstimo Consignado” e visualizando a lista de bancos e suas respectivas taxas.