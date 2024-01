Encontrei a moeda do judô. Quanto vale em 2024?

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro podem ser considerados históricos. O evento deixou uma marca de vitórias marcantes, legados de infraestrutura na cidade, e também de medalhas. O que nem todo mundo sabe é que o evento deixou ainda uma outra herança: moedas antigas.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 real do ano de 2015, que faz uma homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A peça ainda possui valor monetário, o que significa dizer que ela pode ser encontrada em um trocado no comércio a qualquer momento.

Curiosidades sobre a moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda que estamos falando neste artigo é que ela conta com a representação do esporte olímpico judô. Trata-se de uma dos esportes que mais costuma trazer medalhas para o Brasil em edições de Olimpíadas.

Outra curiosidade sobre a peça é que ela contou com uma tiragem de nada menos do que 20 milhões. Na linguagem da numismática, este é um número que pode ser considerado muito baixo no final das contas. Isso pode ajudar a explicar o grau de raridade do exemplar.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 real do ano de 2015 que faz homenagem ao judô. Note que as informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Moeda de 1 Real Olimpíadas;

Ano: 2015;

Modalidade: Judô;

Tiragem Autorizada: 20 milhões;

Peso: 7g;

Material: Aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel);

Diâmetro: 27mm;

Borda: serrilhada;

Método de cunhagem: Comum;

Desenho do Anverso: Imagem de dois atletas de judô em uma luta;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo prateado, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, fazendo com a constelação do Cruzeiro do Sul, alusão ao Pavilhão Nacional. Valor Facial e data.



Quanto vale a moeda em 2024?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 real do ano de 2015 neste ano de 2024? De acordo com as projeções dos catálogos numismáticos mais atualizados, estes são os patamares sugeridos:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 4,00 R$ 20,00 R$ 200,00

O fato, no entanto, é que os valores podem ser elevados caso a sua moeda de 1 real do ano de 2015 que faz homenagem ao judô tenha algum erro de cunhagem. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 1 real de 2015 (judô) com o reverso horizontal 90º – R$ 280;

Moeda de 1 real de 2015 (judô) com a data marcada – R$ 35;

Moeda de 1 real de 2015 (judô) com duplicação na palavra REAL – R$ 45;

Moeda de 1 real de 2015 (judô) com duplicação nas estrelas – R$ 25;

Moeda de 1 real de 2015 (judô) com o núcleo cortado em meia lua – R$ 350.

Outras peças comemorativas

Agora, você pode conferir a lista completa de moedas de 1 real consideradas comemorativas:

50 anos da Declaração dos Direitos Humanos – 1998;

Centenário de Juscelino Kubitschek – 2002;

40 anos do Banco Central do Brasil – 2005;

Comemorativa à entrega da bandeira olímpica – 2012;

50 anos do Banco Central do Brasil – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Atletismo – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Natação – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Paratriatlo – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Golfe – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Basquetebol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Vela – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Paracanoagem – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Rúgbi – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Futebol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Atletismo paraolímpico – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Voleibol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Judô – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Boxe – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Natação paraolímpica – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Mascote olímpica Vinicius – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Mascote paraolímpica Tom – 2016;

25 Anos do Plano Real – 2019.

Vale sempre lembrar que as projeções de valores para cada uma destas moedas devem sempre servir apenas como uma base geral. O patamar de venda vai depender necessariamente do seu poder de negociação junto ao comprador.