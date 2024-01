Encontrou a MOEDA DA ONÇA PINTADA? Saiba seu valor atualizado 2024

Se você é um colecionador de moedas ou apenas um curioso sobre o assunto, certamente já ouviu falar da famosa “moeda da onça pintada”. Essa moeda antiga, que não tem mais valor monetário, é conhecida por sua representação impressionante de uma onça pintada. Neste artigo, vamos explorar em detalhes tudo o que você precisa saber sobre a moeda da onça pintada, desde suas características até seu valor atual no mercado de colecionadores.

A História da Moeda da Onça Pintada

A moeda da onça pintada é a moeda de 50 cruzeiros de 1994. Foi lançada durante a era dos cruzeiros, pouco antes da adoção da moeda brasileira atual, o real. Ela foi criada com o intuito de chamar atenção para o risco de extinção das onças pintadas, um tema que já preocupava ambientalistas na época. Com uma tiragem de 30 milhões de peças, a moeda da onça pintada se tornou um objeto de desejo para colecionadores.

Características da Moeda

A moeda da onça pintada possui uma série de características únicas que a tornam especial para os colecionadores. Ela foi produzida pela Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, e tem um diâmetro de 23mm e um peso de 3.92gr. Feita de aço inoxidável, possui uma borda lisa e seu reverso traz o valor de face e a data acompanhados do dístico “BRASIL”. O anverso da moeda é onde está a verdadeira estrela, o desenho de uma onça pintada com seu filhote.

Classificações e Valor da Moeda da Onça Pintada

Para entender o valor atual da onça pintada ou moeda jaguar, é importante compreender as classificações atribuídas a ela pelos especialistas numismáticos. Existem três principais classificações: Muito Bem Conservada (MBC), Soberba e Flor de Cunho.

A classificação Muito Bem Conservada (MBC) é atribuída à moeda quando ela possui pelo menos 70% de sua aparência original e seu desgaste é homogêneo. Já a classificação Soberba é dada a moedas que preservam pelo menos 90% dos detalhes originais, com poucos vestígios de circulação e manuseio. Por fim, a classificação Flor de Cunho é reservada para as moedas que não apresentam nenhum tipo de desgaste, manuseio, limpeza ou química, sendo consideradas as mais valiosas.

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, uma moeda do jaguar certificada pode ser vendida por valores impressionantes. Em 2024, espera-se que uma moeda SOBERBA tenha um valor em torno de R$ 10 e R$ 12, enquanto uma moeda Flor de Cunho pode valer entre R$ 40,00 e R$ 60,0.



Você também pode gostar:

O Valor Simbólico da Moeda da onça pintada

Além do valor monetário, a moeda da onça pintada possui um valor simbólico significativo. Ela representa não apenas a riqueza cultural e natural do Brasil, mas também a importância da preservação das espécies em extinção. A onça pintada, um dos maiores felinos das Américas, é um símbolo da biodiversidade brasileira e sua imagem na moeda do jaguar ajuda a conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação da fauna e flora do país.

Onde Encontrar a Moeda da onça pintada

Se você se interessou pela moeda da onça pintada e gostaria de adicioná-la à sua coleção, existem algumas opções para encontrá-la. Uma delas é pesquisar em casas de moedas especializadas, onde é possível encontrar exemplares certificados e em diferentes classificações de conservação. Além disso, é possível encontrar a moeda da onça pintada em feiras e eventos de numismática, onde colecionadores e comerciantes se reúnem para comprar, vender e trocar itens da área.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo:

Cuidados com a Moeda da Onça Pintada

Caso você já tenha uma moeda da onça pintada ou esteja em busca de uma, é importante tomar alguns cuidados para preservar sua integridade e valor. Evite tocar diretamente na moeda, pois a oleosidade das mãos pode causar danos à sua superfície. Guarde-a em um local seguro, longe de umidade e luz solar direta. Se possível, utilize um estojo próprio para moedas, que proteja o item de possíveis arranhões.

A moeda da onça pintada é uma peça única e valiosa para os colecionadores. Com sua representação da onça pintada e seu valor simbólico, ela atrai a atenção de entusiastas de moedas e amantes da fauna brasileira. Se você possui uma moeda da onça pintada, certifique-se de cuidar bem dela, pois seu valor pode aumentar ao longo dos anos. E se você está em busca dessa moeda incrível, pesquise em casas de moedas especializadas e participe de eventos de numismática. A moeda do jaguar é uma verdadeira joia da nossa história.