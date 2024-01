Encontrou esta moeda antiga? Saiba que ela está valendo R$ 200

Encontrar uma simples moeda antiga não é algo que pode ser considerado raro. Independente de onde você resida, o fato é que você já deve ter se deparado com uma destas peças ao menos uma vez na vida. E o que nem todo mundo sabe, é que uma parte delas são consideradas muito valiosas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 200 réis do ano de 1901. Trata-se de uma peça antiga, que não possui mais valor monetário. Assim, você não vai conseguir encontrar o item em um trocado no comércio, por exemplo. Mas nada impede que você encontre o exemplar em qualquer outro lugar.

1901 no Brasil

Do ponto de vista político, a moeda de 200 réis do ano de 1901 foi lançada em um momento em que o país era governado pelo presidente Campos Sales. Ele governaria o Brasil por mais um ano depois do lançamento deste exemplar nas ruas brasileiras.

Mas o ano de 1901 foi marcado mesmo pelo voo do brasileiro Alberto Santos Dumond em seu dirigível N-6, na cidade de Paris. Ele chamou a atenção do mundo ao sobrevoar a Torre Eiffel. Por este feito, ele ganhou o famoso Prêmio Deutsch.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 200 réis do ano de 1901, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Busto de mulher personificando a República do Brasil. Voltado à direita, usando diadema com a palavra ‘LIBERT(AS)’ circundada por anel de 21 estrelas representando os estados. Entre as estrelas, a sigla ‘PT’ do gravador Paulin Tasset;

Desenho do Reverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL’, circundada por colar de pérolas junto à orla. Brasão das armas da República com ramo de oliveira, com valor de face acima. No exergo (espaço na moeda destinado à inscrição ou data). BRASIL e a data 1901 em algarismos romanos.



Quando vale R$ 200

Mas afinal de contas, quando esta simples moeda de 200 réis do ano de 1901 pode ser vendida a R$ 200? De acordo com especialistas na área, a peça pode chegar a ser vendida a este valor em 2024, caso conte com um perfeito estado de conservação. Na tabela abaixo, você pode conferir o detalhamento de valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 100,00 R$ 200,00

Posso limpar uma moeda antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo: