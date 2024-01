Endividamento no cartão de crédito atinge 87,2% da população

O ano de 2023 ficou marcado pelo recuo do endividamento das famílias brasileiras. Após três anos de alta, o percentual de endividados recuou no país, mesmo que de forma leve, refletindo o início da recuperação financeira de diversas famílias.

Embora o endividamento tenha recuado a nível nacional, as dívidas no cartão de crédito seguiram bastante elevadas no país. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 87,2% das famílias do país possuíam alguma dívida nesta modalidade em 2023.

Em resumo, o uso do cartão de crédito sempre foi muito expressivo no Brasil. A modalidade apresenta patamares muito altos desde o início da pesquisa, em 2010. Contudo, nos últimos anos, os números cresceram significativamente, refletindo a mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros.

De todo modo, vale destacar que endividamento não é algo ruim para a economia brasileira. Na verdade, o que pode afetar o país é a inadimplência, que se refere às dívidas atrasadas, indicando dificuldades da população de honrar seus compromissos.

A propósito, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), responsável pela Peic, divulgou os dados do levantamento nesta semana.

Consulte as movimentações do cartão de crédito

Muitas pessoas ficam endividadas no cartão de crédito, sem conseguir honrar seus compromissos, pois não acompanham o ritmo de gastos que mantêm. Por isso, uma dica muito importante é consultar regularmente as dívidas.

Em suma, os consumidores devem sempre verificar as faturas, pois elas geralmente detalham todas as transações realizadas pelo usuário. Além disso, a fatura também informa saldos pendentes e datas de vencimento, ajudando os clientes a manterem uma boa saúde financeira.



O acompanhamento das faturas pode ser feito através do Internet Banking, já que várias instituições financeiras oferecem serviços online.

Contudo, caso a pessoa prefira entrar em contato com algum funcionário, poderá ligar para a operadora do cartão. Dessa forma, poderá receber informações sobre saldo atual, transações recentes, bem como tirar qualquer dúvida.

Outra opção, que não é muito buscada pelos consumidores, é a consulta a birôs de crédito. Em síntese, a pessoa pode obter um relatório de crédito gratuito anualmente. A saber, estes relatórios costumam incluir informações sobre as dívidas no cartão de crédito, o que pode ajudar muitos brasileiros a terem mais controle de suas vidas financeiras.

Veja como quitar as dívidas no cartão

As pessoas que desejam se livrar das dívidas do cartão de crédito em 2023 devem ter em mente que isso pode ser bastante desafiador. No entanto, isso é totalmente possível se houver planejamento e disciplina dos consumidores.

Veja algumas dicas para você conseguir alcançar o seu objetivo e honrar os seu compromissos financeiras: