Endrick, futuro astro do Real Madrid, confessa sobre sua namorada, álcool…

Endricko atacante de 17 anos que assinou pelo Real Madrid em dezembro de 2022, aos 16 anos e que ingressará no Los Blancos em julho de 2024, fez questão de falar sobre sua vida pessoal em entrevista a um canal do YouTube no Brasil.

Há muito entusiasmo sobre o que Endrick pode trazer para Real Madrid. Ele sem dúvida será comparado a Barcelonao mais novo jovem brasileiro, Vitor Roque.

Um dos temas que Endrick discutido foi o álcool.

“Não quero beber porque infelizmente, com as coisas que vivi na minha família, sei que álcool não é para mim. Sair para comprar roupas é. Meus pais me controlam se eu gastar muito, principalmente com videogames”, o Palmeiras jogador explicou na CazeTV.

Em setembro de 2013 Endrick já explicava na TNT Sports Brasil que “pra ser sincero… odeio balada, odeio festa, prefiro sair no restaurante com a família. Não gosto nem de saber quanto ganho, como quanto vou ganhar, ou os anos de contrato… Só quero jogar futebol. Só quero jogar futebol.”

Endrick: Agora minha namorada dirige para mim, ela tem um Golf GTI

O atacante taguatinga compartilhou o sonho que quer realizar quando atingir a maioridade: “Quando eu completar 18 anos quero dirigir. A primeira coisa que quero é ter meu próprio carro.

“Agora minha namorada dirige para mim. Ela tem um Golf GTI que acelera rápido”, disse Endrick sobre sua namorada, a popular modelo Gabriely Miranda (20).

Endrick também falou sobre o quanto ele é comparado a Primeiro: “Eu quero ser o Endrick e não me importo com o que as pessoas falam. Tem coisas que acontecem e tem gente que fala e diz, ele é o novo Primeiroo novo Ronaldo…. Eu quero ser o Endrick e para mim o que falam não me importa”.

“Agora tenho uma grande responsabilidade, vou aguentar a pressão porque sei que posso ajudar a minha família e quero também incentivar outros jovens”, disse.