ENEM 2023: apenas 60 estudantes tiraram nota 1000 na redação

Na última segunda-feira, dia 16 de janeiro, o Inep divulgou o resultado da última edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Além das notas obtidas nas quatro provas objetivas, os candidatos também puderam acessar a pontuação alcançada na prova de redação. Segundo os dados publicados pelo Inep, apenas 60 estudantes obtiveram a nota máxima na redação.

Redação ENEM 2023: somente 60 candidatos obtiveram a nota máxima

Conforme o comunicado oficial do Inep, somente 60 dos mais de 2 milhões de candidatos que fizeram o ENEM em 2023 obtiveram nota máxima na prova de redação. Lembre-se de que a nota da prova de redação do ENEM pode variar entre 0 e 1000 pontos.

Dos 60 estudantes com nota máxima, somente 04 estudaram em uma escola da rede pública de ensino. O Inep também divulgou que a maioria dos participantes que tiraram nota mil na redação do ENEM são dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em ambos os estados, sete inscritos alcançaram a nota máxima.

Ainda segundo o Inep, o número de redações nota mil nesta edição do ENEM é o maior registrado desde a edição de 2017 da prova.

Qual foi o tema da redação do ENEM 2023?

O tema escolhido pelo Inep para a redação do ENEM em 2023 foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.



Podemos dizer que o tema está de acordo com os temas escolhidos nas edições passadas da prova, uma vez que aborda um problema social da atualidade e que afeta diretamente o nosso país.

Também podemos notar a presença do termo “desafios”, presente também no tema do ENEM 2022 (Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil) e do ENEM 2017 (Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil). Esse termo indica que os estudante não somente deveriam pensar nas causas que provocam o problema e apresentá-las nos parágrafos de desenvolvimento, mas também precisariam concluir o texto apresentando soluções para o problema proposto.

Para os candidatos que participaram da reaplicação do ENEM em dezembro, o tema escolhido foi “Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil”.

Qual a estrutura da redação do ENEM?

A redação do ENEM é sempre aplicada no primeiro dia de provas e é uma das cinco seções que compõem o exame.

A prova de redação é muito importante no ENEM, uma vez que é responsável por parte significativa da nota final do candidato. O texto deve possui no mínimo sete e no máximo trinta linhas e poderá receber uma pontuação entre 0 e 1000 pontos.

ENEM 2023: calendário oficial

Na última edição do ENEM, todos os candidatos inscritos realizaram as provas nos dias 05 e 12 de novembro.

No primeiro dia de provas, os estudantes responderam 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Além disso, todos os participantes também deveriam escrever uma redação sobre o tema proposto.

No segundo dia do ENEM 2023, os candidatos deverão enfrentar 90 questões objetivas (de múltipla escolha) de duas provas diferentes: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias foi composta por 45 questões sobre temas diversos das disciplinas de Física, Química e Biologia. Além disso, os estudantes também deverão responder 45 questões sobre tópicos de Matemática.

Mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas nesta próxima edição do ENEM 2023. Esse dado, divulgado pelo Inep, revela a retomada do aumento do número de inscrições, principalmente quando comparado aos números das duas últimas edições (2022 e 2021).