“Enem dos Concursos”: Inscrições começam hoje (19/01); 6.640 vagas disponíveis

O processo seletivo para concursos públicos é uma oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários. E agora, uma novidade está agitando o cenário dos concursos: o Enem dos Concursos. Com mais de 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos do governo federal, esse formato unificado permite que os candidatos concorram a diversas oportunidades dentro de uma mesma área de atuação. Mas como funciona esse novo modelo? Como se inscrever? Quais são as datas importantes e como serão as provas? Neste artigo, vamos responder a todas essas perguntas e muito mais.

Como se Inscrever no Enem dos Concursos

Para participar do Enem dos Concursos, os candidatos precisam se inscrever através do site oficial do evento. É necessário ter uma conta no Gov.br e acessar o endereço (clique aqui) a partir das 10h desta sexta-feira. Durante o cadastro, o candidato deve escolher um bloco temático e selecionar os cargos nos quais tem interesse. É importante ressaltar que cada participante só pode escolher um único bloco temático, mas pode se candidatar a quantas vagas quiser dentro desse bloco. A aprovação ocorrerá de acordo com a preferência indicada pelo candidato.

Independentemente do número de cargos selecionados, o candidato pagará uma única taxa de inscrição. O valor é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior. É importante destacar que existem possibilidades de isenção da taxa para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e bolsistas do Prouni ou Fies. O prazo para solicitar a isenção vai até o dia 26 de janeiro.

Áreas de Atuação e Salários

As vagas disponíveis no Enem dos Concursos estão distribuídas em 21 órgãos do governo federal, abrangendo diversas áreas de atuação. Confira abaixo a distribuição dos cargos por bloco temático e os respectivos salários iniciais:

Bloco Temático Áreas de Atuação Salários Iniciais Bloco 1 Engenharia Até R$ 22,9 mil Bloco 2 Psicologia Até R$ 18,5 mil Bloco 3 Economia Até R$ 15,8 mil Bloco 4 Direito Até R$ 14,2 mil Bloco 5 Administração Até R$ 12,6 mil Bloco 6 Saúde Até R$ 11,0 mil Bloco 7 Tecnologia Até R$ 9,4 mil Bloco 8 Educação Até R$ 7,8 mil

É importante ressaltar que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras. Nos cargos da Funai, 30% das oportunidades são destinadas a indígenas.

Editais e Provas



Os editais com todas as informações detalhadas sobre as oportunidades e o processo de seleção foram divulgados no dia 10 de janeiro. São oito documentos, um para cada bloco temático, nos quais os candidatos podem se inscrever. É fundamental ler atentamente cada edital para entender todos os requisitos e etapas do processo seletivo.

O governo se inspirou no Enem para a elaboração das provas do concurso unificado. As avaliações serão aplicadas no dia 5 de maio em dois turnos: matutino e vespertino. O formato das provas varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada vaga.

No período matutino, os candidatos de nível superior realizarão provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco temático. Já os candidatos de nível médio farão provas objetivas (20 questões) e uma redação.

No período vespertino, os candidatos de nível superior responderão a provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões), enquanto os candidatos de nível médio realizarão provas objetivas (40 questões).

As avaliações têm caráter classificatório e eliminatório e compreendem a primeira etapa do concurso unificado, que terá validade de 12 meses. Além disso, para alguns cargos, haverá uma segunda etapa de avaliação de títulos.

Cronograma e Resultados do Enem dos Concursos

Confira abaixo as datas importantes do Enem dos Concursos:

Inscrições: de 19/01 a 09/02/2024

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024

Canal de Dúvidas e Contato

Para esclarecer dúvidas ou fazer denúncias sobre o concurso, o Ministério da Gestão possui um canal oficial de atendimento. Os interessados podem entrar em contato através do e-mail concursonacional@gestao.gov.br. O site oficial do evento é gov.br/gestao/concursonacional.

Está esperando o quê? Aproveite essa oportunidade e faça sua inscrição no Enem dos Concursos. Prepare-se para conquistar uma vaga em um dos órgãos do governo federal e dar um grande passo na sua carreira profissional. Boa sorte!