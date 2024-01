Entre os links: Francis Ngannou x Anthony Joshua, anúncios de luta de Dana White, Jones x Aspinall

Com o novo ano vêm grandes lutas – não apenas para o UFC, mas também para Francis Ngannou, que enfrentará Anthony Joshua em uma luta de boxe em março. O que está em jogo para o atual astro do PFL e o que seu futuro reserva agora no mundo do MMA?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage ao cartão amarelo de Ngannou x Joshua, o que Ngannou tem a ganhar e perder na luta e o que vem a seguir independentemente do resultado. Além disso, eles discutirão sobre Dana White anunciando Dustin Poirier x Benoit Saint-Denis pelo UFC 299, Charles Oliveira x Arman Tsarukyan pelo UFC 300, se os níveis de emoção aumentarem com o matchmaking em 2024, evento do UFC Vegas 84 no sábado. encabeçado por Magomed Ankalaev e Johnny Walker, Jon Jones e Tom Aspinall apresentando seus casos e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.