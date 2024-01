Entre os links: Sean Strickland x Dricus du Plessis, UFC 297, evento PFL x Bellator, UFC 300

O primeiro pay-per-view do ano do UFC acontece neste sábado, em Toronto, com o UFC 297, e na luta principal, a rivalidade acirrada entre Sean Strickland e Dricus du Plessis será resolvida pelo título dos médios. Embora o cartão não esteja tão empilhado no papel quanto o resto da lista de pay-per-view até agora, as apostas ainda são altas para uma das divisões mais emocionantes da promoção.

Em uma edição inédita do Between the Links o painel discute o card da luta de sábado e sua qualidade o que está em jogo na luta principal Strickland x du Plessis Mayra Bueno Silva x Raquel Pennington pelo título vago do peso galo feminino e mais. Além disso, eles discutirão o evento dos campeões PFL x Bellator que foi anunciado no início desta semana, os comentários de Donn Davis sobre o adiamento do UFC Arábia Saudita, Dana White anunciando Justin Gaethje x Max Holloway pelo UFC 300 e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Alexander K. Lee.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.