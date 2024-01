Escalações iniciais do NBA All Star Game 2024 reveladas: Stephen Curry esnobado

Lebron James juntou-se a mais um clube exclusivo e terá muitos rostos familiares ao seu lado no NBA All-Star Game desta temporada. Um dos habituais, porém, não será titular ao lado dele: Stephen Curry.

James é agora um All-Star – e titular do All-Star – pela 20ª vez, com a liga divulgando os resultados da votação inicial desta temporada na noite de quinta-feira. James é o primeiro All-Star 20 vezes na história da NBA. Kareem Abdul-Jabbar, cujo recorde de pontuação na carreira foi quebrado por James na temporada passada, foi selecionado 19 vezes.

O jogo deste ano será no dia 18 de fevereiro, em Indianápolis.

NBA All Star 2024: escalações iniciais do Leste e do Oeste

Juntando-se a James no Escalação inicial da Conferência Oeste: Kevin Durant do Phoenix, Nikola Jokic do Denver, Luka Doncic do Dallas e Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City, o líder da liga em jogos de 30 pontos nesta temporada que derrotou o eterno titular do All-Star Stephen Curry do Golden State pela última vaga na quadra de defesa do Oeste. Durant já foi selecionado 14 vezes, um dos únicos 11 jogadores na história da NBA a ser escolhido tantas vezes.

No Conferência Leste, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, será acompanhado por Jayson Tatum, de Boston, e Joel Embiid, da Filadélfia – o atual MVP da NBA, duas vezes campeão de pontuação e atual líder de pontuação da NBA – na quadra de ataque. Tatum estabeleceu um recorde do All-Star Game na temporada passada, marcando 55 pontos na disputa em Salt Lake City rumo às honras de MVP.

Os guardas do Leste são Tyrese Haliburton, de Indiana – que será titular em sua casa – e Damian Lillard, de Milwaukee.

“Você nunca quer tomar isso como garantido, certo?” Tatum disse à TNT, que transmitiu a apresentação dos titulares antes do jogo do Boston em Miami. “Há 450 jogadores na liga e para os fãs votarem consistentemente em mim, é realmente uma honra. É algo que não considero garantido. Cresci querendo estar no fim de semana do All-Star todos os anos e viver esse sonho em tempo real é muito legal.”

Jogo All-Star 2024: Stephen Curry não é titular

Entre os notáveis ​​não escolhidos como titulares: Stephen CurryJaylen Brown de Boston, Jalen Brunson de Nova York, Trae Young de Atlanta, Donovan Mitchell de Cleveland, Bam Adebayo de Miami, Anthony Davis de Los Angeles Lakers, De’Aaron Fox de Sacramento, Devin Booker de Phoenix, Kawhi Leonard de Los Angeles Clippers e Tyrese Maxey de Philadelphia e Anthony Edwards, de Minnesota.

Os titulares são selecionados por meio de uma fórmula em que a votação dos fãs conta 50%, a votação dos próprios jogadores conta 25% e a votação de um painel de redatores e locutores que cobrem a NBA conta os outros 25%.

Os reservas, a serem anunciados no dia 1º de fevereiro, são escolhidos em votação dos treinadores principais da liga. Quaisquer acréscimos às escalações, caso um jogador não possa participar devido a lesão ou outro motivo, serão feitos pelo Comissário Adam Silver.

Existem muito poucos jogadores nos principais esportes profissionais dos EUA que foram selecionados como All-Star, ou equivalente, em 20 temporadas diferentes. James é o primeiro a ter essa distinção na NBA. Ele se junta a Gordie Howe, do hóquei, e a um trio de jogadores de beisebol – Hank Aaron, Willie Mays e Stan Musial – nessa lista.

Howe foi escolhido 23 vezes para o NHL All-Star Game. Aaron foi All-Star da Liga Principal de Beisebol em 21 temporadas diferentes, enquanto Mays e Musial tiveram 20 temporadas cada. Mickey Mantle disputou 20 jogos All-Star de beisebol ao longo de 16 temporadas como seleção; algumas temporadas de beisebol apresentavam duas competições All-Star.

Jogo NBA All-Star 2024: de volta ao tradicional Oriente x Ocidente

O All-Star Game deste ano remonta ao formato tradicional Leste vs. Oeste, que foi utilizado nos primeiros 66 clássicos do meio da temporada da NBA. As seis mais recentes viram os principais votantes de cada conferência servirem como capitães que escolheram suas equipes; James serviu como um dos capitães seis vezes, com Antetokounmpo o outro capitão três vezes, Durant duas vezes e Curry uma vez.

Mas esse formato acabou, assim como o formato de ‘pontuação alvo’ que apresentava um quarto período indefinido nos últimos quatro All-Star Games. O vencedor desses jogos foi o primeiro time a alcançar o que o time líder tinha após três quartos, mais 24 pontos – sendo 24 uma homenagem ao último número da camisa de Kobe Bryant. Este ano, será um jogo normal com prorrogação, se necessário.

Os dirigentes da liga disseram no início da temporada que têm enfatizado aos jogadores a importância de melhorar a qualidade do Jogo das Estrelas. De acordo com o SportsMediaWatch, o jogo do ano passado teve uma média de 4,6 milhões de espectadores na TNT e TBS – o número mais baixo desde que essa estatística começou a ser coletada.

“Quando você liga um NBA All-Star Game, acho que as pessoas esperam ver alguma competição”, disse Joe Dumars, vice-presidente executivo da liga e chefe de operações de basquete, no início da temporada.