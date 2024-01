Escritor de reinicialização de ‘Lizzie McGuire’ lista temas adultos que foram cancelados

A reinicialização de “Lizzie McGuire” definitivamente não foi feita para crianças – algo que estamos aprendendo com muito mais detalhes… agora que um de seus escritores está revelando tudo.

Jonathan Hurwitz – que estava trabalhando no programa para a Disney na época – acesse o TikTok para explicar o que eles estavam escrevendo e o que irritou a Mouse House em termos de pontos da trama. Basicamente, ele diz que eles estavam escrevendo sobre uma mulher de 30 anos fazendo coisas de gente adulta… que nem sempre eram classificadas como menores.

Confira os destaques das coisas que Lizzie fez em sua temporada de retorno – ele diz Hilary Duff estaria no auge da vida em Nova York… trabalhando como designer de interiores enquanto morava com seu lindo chef BF – que a trairia com sua melhor amiga.