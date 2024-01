ESEG recebe inscrições para o Desafio ESEG: bolsas de até 100%

A Escola Superior de Engenharia e Gestão de São Paulo (ESEG) é uma instituição de ensino superior com sede no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, e pertence ao Grupo Etapa Educacional.

A instituição oferece diversas oportunidades e cursos de graduação para o seus estudantes, atraindo novos alunos todos os anos.

Se você quer estudar na ESEG, então vamos apresentar a oportunidade perfeita para você. A instituição está com inscrições abertas para o Desafio ESEG, um processo seletivo com bolsas de estudo de até 100%.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever e participar da seleção, separamos um resumo completo com as principais informações sobre o Desafio ESEG. Vamos conferir!

Desafio ESEG 2024: inscrições estão abertas

A ESEG está com as inscrições abertas para o Desafio ESEG, o programa de bolsas da instituição.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da ESEG. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

Os candidatos que precisarem de algum tipo de assistência especial durante a realização da prova deverão indicar a necessidade durante o ato de inscrição no Desafio ESEG.

É importante indicar que a inscrição do candidato poderá ser cancelada em alguns casos e por isso os estudantes devem ficar atentos. Terão as inscrições anuladas os estudantes que:



Efetuarem mais de uma inscrição no Desafio ESEG;

Não estiverem de acordo com as condições previstas pelo edital do Desafio ESEG;

Não tiverem concluído o procedimento da inscrição;

Não apresentarem documento com foto no dia da prova;

Já tiverem realizado uma prova do mesmo processo seletivo (aprovado ou não).

Além disso, poderão participar do Desafio ESEG somente os estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estão cursando o último ano do ensino médio. Dessa forma, não é possível participar da seleção na modalidade “treineiro”.

Desafio ESEG 2024: taxa de inscrição

Nesta edição do processo seletivo, a ESEG não irá cobrar nenhuma taxa de inscrição. Dessa forma, todos os candidatos poderão participar de forma gratuita.

Desafio ESEG 2024: funcionamento do processo seletivo

Nesta edição do processo seletivo, os candidatos deverão realizar uma prova presencial para concorrer às vagas oferecidas pela ESEG. A prova será realizada no dia 21 de janeiro, a partir das 9h, nas instalações da ESEG, localizada à Rua Vergueiro, 1549, São Paulo/SP.

A prova desta edição do Desafio ESEG será composta por 50 questões de múltipla escolha sobre disciplinas estudadas ao longo do ensino médio. As questões serão divididas da seguinte forma:

10 questões de Matemática;

10 questões de Língua Portuguesa;

5 questões de Biologia;

5 questões de Geografia;

5 questões de Inglês;

5 questões de Física;

5 questões de Química;

5 questões de História.

Os estudantes também deverão escrever uma redação com mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Além disso, os candidatos também poderão usar a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como parte do processo seletivo. Para isso, o estudante deverá informar o ano de referência.

Segundo a ESEG, o participante deverá alcançar uma pontuação mínima de 450 pontos para ser aprovado e concorrer aos diferentes tipos de bolsas.

Desafio ESEG 2024: vagas e cursos

Os candidatos classificados poderão receber bolsas de estudo para ingresso nos cursos de Administração, Direito, Economia, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção da ESEG. Porém, é importante destacar que somente os estudantes com desempenhos altos irão receber bolsas.

Todos os participantes aprovados poderão ingressar ainda no primeiro semestre de 2024.

Desafio ESEG 2024: divulgação dos resultados

Conforme informado pela ESEG, os resultados do Desafio ESEG serão enviados para os candidatos via telefone, e-mail, WhatsApp ou demais meios eletrônicos de comunicação informados no momento da inscrição.