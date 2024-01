Esperanças dos playoffs do Philadelphia Eagles diminuídas pela lesão de DeVonta Smith

EUum confronto crítico da NFC Leste, o Filadélfia Eagles enfrentou uma derrota desanimadora por 35-31 para o Cardeais do Arizona, agravado ainda mais pela lesão do receptor estrela DeVonta Smith. As aspirações dos Eagles aos playoffs foram prejudicadas, não apenas pela derrota, mas também por causa do estado de Smith, que foi flagrado saindo Campo financeiro de Lincoln com uma bota de caminhada.

Jeremy Fowler da ESPN relatou que Smith sofreu uma leve entorse de tornozelo, que não é considerada grave. Apesar disso, SmithSeu desempenho no jogo foi notável, com três recepções totalizando 30 jardas. O talentoso wideout do terceiro ano tem sido um jogador-chave para o Águias, acumulando 81 recepções, 1.066 jardas e sete touchdowns nesta temporada. Sua disponibilidade para o crucial final da temporada contra o Gigantes de Nova York está agora sob observação atenta.

Jalen Hurts critica a equipe por não estar comprometida o suficiente

As Águias não controlam mais seu destino

A perda para o Cardeaisuma equipe com um histórico decepcionante nesta temporada, tem implicações importantes para o Águias. A derrota deles abre mão do controle sobre seu destino na NFC East. Para garantir o título da divisão pelo segundo ano consecutivo, a Filadélfia precisa agora triunfar sobre os Giants e torcer por um Dallas Cowboys derrota contra os comandantes de Washington.

Apesar de uma vaga garantida nos playoffs, o Águias‘forma recente levanta preocupações. A equipe tem enfrentado dificuldades, vencendo apenas um jogo em dezembro e perdendo quatro das últimas cinco partidas. Esta queda, incluindo a recente derrota em casa para uma equipa com um dos piores registos do campeonato, indica uma necessidade de melhorias urgentes.

Treinador principal Nick Sirianni enfatizou a urgência da situação em seus comentários pós-jogo. “Temos que consertar as coisas”, disse ele, “e temos que consertá-las rapidamente”. À medida que os playoffs se aproximam, os Eagles enfrentam o desafio de recuperar a forma do início da temporada e garantir que seus jogadores principais, como Smith, estejam em forma e prontos para os jogos de alto risco que virão. A próxima semana é crucial para o moral do time e suas aspirações de uma sequência forte nos playoffs.