Esposa de Jerod Mayo: Quem é Chantel Rostant?

Jerod Mayouma ex-estrela da NFL que virou treinador e novo Patriotas da Nova Inglaterra chefe, é casado com Chantel Rostant Mayo. Chantelcom mais de 71.000 seguidores em sua página do Instagram, se estabeleceu como cosmetologista, guru de cuidados com os cabelos, cozinheira criativa, designer floral e de eventos e filantropa.

Em 2016, ela fundou a The Brand Finale, uma coleção de roupas infantis conhecida por seus estilos chiques, modernos e modernos.

Experiência na indústria da beleza

Chantel é descrita como uma “mãe empreendedora que redefine o estilo infantil coeso” e tem uma vasta experiência na indústria da beleza, trabalhando com clientes famosos.

Ela também gerencia casamentos e eventos e atua como designer floral por meio de sua empresa, CM Creative Experience.

Jerod e Chantel Mayo são pais orgulhosos de quatro filhos. De acordo com seus perfis de mídia social, Chantel é mãe de quatro filhos, enquanto Jerod é pai de quatro filhos.

A biografia dos Patriots do casal revela que eles têm três filhas – Chya, Chyanne e Chylo – e um filho, Jerod Jr. O site da Brand Finale observa que Chantel e Jerod deu as boas-vindas ao seu primogênito, Chyaem 2010, seguido por Jerome Jr.. exatamente um ano depois. Chyanne juntou-se à família em 2014.

maioneseelaborado pelo Patriotas da Nova Inglaterra na primeira rodada como a décima escolha geral no Draft da NFL de 2008, jogou com o time até sua aposentadoria após a temporada de 2015. Como Jerod continua sua carreira de treinador de sucesso, Chantel prospera em seus diversos empreendimentos profissionais e na vida familiar.