Esquiadoras femininas e não binárias convidadas para evento nu nas encostas do Colorado

Um evento nu está programado para acontecer nas encostas do Colorado… onde as mulheres e os esquiadores não-binários podem destruir a montanha com apenas um par de botas!

O Boot Tan Fest está trazendo de volta seu retiro anual em março no Sunlight Mountain Resort, em CO – o programa é aberto para aqueles que não são binários e “se identificam como mulheres”, e espera-se que atraia cerca de 500 pessoas este ano.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Resort de montanha à luz do sol

O evento começa após o fechamento do resort, às 15h, mas os participantes podem aproveitar as instalações quando ele estiver aberto ao público durante o dia… vestidos, claro.

O evento surgiu pela primeira vez em 2021 com menos de 30 participantes… mas certamente conquistou um grande público com o passar do tempo – e este ano, os portadores de ingressos terão acesso a marcas de propriedade de mulheres, uma cabine de tatuagem, camping e entretenimento ao vivo.

Por Jenny Verrochfundador do Boot Tan Fest, disse que a diversão na neve consiste em criar um ambiente acolhedor… dizendo: “Venha sozinho e com certeza sairá com os amigos.”