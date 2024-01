Essa moeda VALE OURO! Colecionadores pagam R$ 7 MIL

Uma moeda comemorativa está valendo milhares de reais no Brasil. Quem poderia imaginar que uma simples moeda, fabricada há apenas alguns anos no país, teria uma valorização tão grande em tão pouco tempo?

Isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. Não é difícil encontrar pessoas dispostas a pagarem quantias impressionantes para adquirirem itens raros. Essa prática, tida por muitos como hobby, mas por outros como uma verdadeira paixão, é chamada de numismática.

A saber, o termo se refere ao estudo de cédulas, moedas e medalhas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. Além disso, o termo também é utilizado para designar o ato de colecionar estes itens, e a busca por moedas raras só faz crescer no país.

Por que as moedas se valorizam com o tempo?

Não são apenas as moedas que fazem sucesso entre os colecionadores, mas também diversas cédulas possuem valores muito altos. Isso acontece devido a características únicas destes modelos, que são encontradas em poucos exemplares. A propósito, as principais características que valorizam um item são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em resumo, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens. E, quanto mais tempo passa, mais difícil encontrar os exemplares, o que faz seu valor crescer significativamente.

Moeda comemorativa de Beija-Flor

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares.



Você também pode gostar:

Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita, e foi justamente isso o que aconteceu com a moeda citada neste texto.

Em 2019, para comemorar a criação do real, o BC lançou a moeda alusiva aos 25 Anos do Real. A propósito, o modelo possui as seguintes características:

No anverso, há um beija-flor alimentando seus filhotes no ninho, em alusão à gravura da cédula de 1 real, lançada em 1994;

O anel dourado apresenta as legendas “25 ANOS DO REAL” e “1994 * BRASIL * 2019”;

No reverso, permanece o padrão da moeda de R$ 1, com o valor de face “1 REAL” e a era “2019”.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em síntese, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

A saber, as moedas flor de cunho sempre valem mais que as demais, justamente por manterem as características originais dos modelos. Em seguida, ficam as moedas em estado de soberba, que já estão um pouco desgastadas. Assim, os itens MBC tendem a valer menos, mas, ainda assim, podem render valores expressivos a quem os possuir.

Veja o valor atual da moeda

De acordo com o BC, a tiragem total da moeda foi de 25 milhões de unidades. Em suma, essa quantidade não é considerada alta pelos colecionadores, ainda mais por se tratar de um modelo específico para uma data comemorativa. Em outras palavras, a moeda não foi mais fabricada, e isso aumenta o seu valor.

O catálogo ilustrado Moedas com Erros, de 2024, revela que o valor da moeda de 1 real do beija-flor pode valer R$ 550 se tiver o reverso invertido. Para conferir se o modelo tem o modelo, basta girá-lo na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se, ao girar a moeda, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ela está invertida.

Entretanto, o modelo pode valer muito mais se for bifacial. Estimativas de colecionadores e numismata indicam que essa moeda de R$ 1 chega a valer até R$ 7 mil. Há ainda quem diga que ela pode se valorizar ainda mais com o tempo.

O modelo bifacial não possui o valor de 1 real no reverso, como as demais moedas de 1 real. Na verdade, os dois lados do exemplar possuem o beija-flor. Aliás, o catálogo traz uma foto com certificação dada pelo numismata Patrick Amato, confirmando que o modelo é real e autêntico.

E aí, já conferiu na sua carteira ou no fundo da gaveta se você não tem essa moeda? Essa é a chance de ter uma grana extra sem esforço.