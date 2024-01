Essa MOEDA vale R$15 MIL REAIS! Os Colecionadores estão à procura dela, você tem em casa?

Frequentemente, aquilo que parece ser uma mera moeda de 1 real pode ocultar tesouros inestimáveis. Um exemplo disto é a moeda olímpica de boxe, que hoje pode ser negociada por nada mais, nada menos que R$ 15 MIL. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos desbravar o mundo das moedas raras, focando especificamente na moeda olímpica de boxe, e vamos compreender o que a torna tão excepcional.

Moedas Raras e Valiosas: Tesouros Escondidos

As moedas olímpicas de 1 real possuem um valor que vai além do seu valor nominal. Isto se deve ao fato de serem difíceis de se achar, tornando-as verdadeiros tesouros para os colecionadores.

Um exemplo notório é a moeda olímpica de boxe, que pode alcançar um valor elevado por ser uma moeda difícil de se encontrar, mesmo tendo uma tiragem de mais de 20 milhões de unidades.

Avaliando o Valor de Moedas Raras

A avaliação do valor de uma moeda de 1 real é um processo intrincado que considera diversos fatores, como a raridade, o estado de conservação e a presença de falhas de cunho. Existem ferramentas disponíveis que podem auxiliar nesta avaliação.

Fatores determinantes para o valor de uma moeda rara:

Quantidade produzida Ano de fabricação Estado de conservação Presença de falhas de cunho

Entendendo as classificações de conservação das moedas



Ao pesquisar sobre moedas raras e valiosas, é comum encontrar termos como MBC, Soberba e Flor de Cunho. Essas classificações estão relacionadas ao estado de conservação das moedas e têm um impacto direto em seu valor no mercado numismático.

Essa classificação é atribuída a moedas que possuem, no mínimo, 70% de sua aparência original. É importante que o desgaste da moeda seja homogêneo, ou seja, não apresente áreas com desgaste excessivo em relação a outras. Soberba: Uma moeda classificada como Soberba é aquela que possui pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Ela apresenta poucos vestígios de circulação e manuseio, o que a torna mais valorizada no universo da numismática.

É importante ressaltar que a classificação de conservação de uma moeda é feita por especialistas e pode variar de acordo com critérios específicos. Além disso, é recomendado que a autenticidade e a classificação de uma moeda sejam certificadas por profissionais de confiança.

Moeda de 1 Real do Boxe

A moeda de 1 Real do boxe que pode valer até R$ 15 MIL é a moeda de disco único. Essa moeda foi cunhada toda em bronze, isto é, ela não possui o núcleo em aço inox. Então, procure na sua carteira, pois você pode estar com R$ 15 Mil escondidos atrás de uma simples moeda de 1 Real do Boxe.

A seguir você confere a imagem desta moeda:

Outras moedas valiosas do Boxe

A moeda do Boxe que possui o núcleo cortado vale até R$ 350,00;

A moeda do Boxe que possui o núcleo deslocado pode valer até R$ 720,00;

A moeda do Boxe que possui reverso horizontal para direita pode valer até R$ 280,00;

A moeda do Boxe que possui reverso invertido pode valer até R$ 350,00.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo:

Como e Onde Vender Moedas Raras?

