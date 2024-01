‘Esses são os touros, cara’: Khamzat Chimaev expressa frustração com Dana White por não conseguir a disputa pelo título no UFC 300

Segundo Khamzat Chimaev, se ele não conseguir a primeira chance no Dricus du Plessis após a conquista do título do novo campeão no UFC 297, no último sábado, o CEO do UFC terá algumas explicações para isso.

“Quem mais vai lutar com ele”, disse Chimaev à ESPN. “Israel está fora [he said] até 2027. Todos esses caras lutaram entre si. Sou só eu quem está invicto e indiscutível, então não sei. Eles me prometeram depois da luta com Usman que [I] com certeza vou lutar pelo título, e eu venci essa luta. Eu não sei o que está acontecendo.

“Ouvi que Dana White disse: ‘Não acho que Khamzat seja o próximo a disputar o título’, isso é merda, cara.”

Du Plessis derrotou Sean Strickland em uma luta acirrada pelo título dos médios no primeiro evento pay-per-view da promoção em 2024. Após o evento, White como mãe sobre os planos para du Plessis, e se ele poderia ou não se virar para o UFC 300 em Abril contra Chimaev e o ex-bicampeão e rival acalorado Israel Adesanya.

Chimaev revelou recentemente que teve um problema de saúde após a vitória no UFC 294 sobre Kamaru Usman e estava “muito doente”, além da lesão na mão sofrida na luta de outubro. Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 297, White foi questionado sobre o estado de saúde de Chimaev e, embora aparentemente não descartasse a possibilidade de Chimaev ter uma chance pelo título, o CEO do UFC não parecia acreditar que “Borz” estaria pronto para o UFC. 300.

“Eu sei que ele estava muito, muito doente e sei que ele está melhorando, mas não sei se ele está melhor aos 300”, disse White. “Veremos.”

Chimaev diz que se surgir a oportunidade de lutar no histórico evento do dia 13 de abril, em Las Vegas, ele estará pronto para ir, e se o telefone não tocar, ele ficará bastante surpreso.

“Se você me prometeu algo, você tem que responder por suas palavras, e eu sou o cara que sempre responde por minhas palavras”, explicou Chimaev. “Eu não me importo se é algum presidente, ou um rei, se você me der [your] palavra, você tem que responder por isso.

“Ficarei surpreso se isso acontecer – se alguém lutar [for the title] próximo, e não eu. Veremos, não falei com o Dana e não sei o que ele está pensando. Ele sabe melhor do que eu.

“Na minha opinião, deveria ser eu”, continuou Chimaev. “Eu perguntei a Hunter [Campbell] me deixar lutar no UFC 300, então veremos o que dizem.

“[I asked him] antes [UFC 297]. Eu estava doente antes, e eles me perguntaram naquela época e [I told my] gerente para me deixar ser saudável primeiro. Quando senti que minha saúde estava boa e estava treinando na academia, era o momento certo. Então estarei pronto [for UFC 300] se eles me derem a luta.