Esta é Adelaide Cottage, a luxuosa mansão em Windsor onde Kate Middleton se recuperará após sua grave operação

Kate Middleton recentemente passou por uma operação muito séria, o que significa que ela precisa levar as coisas com muita facilidade no futuro próximo.

Middleton passou recentemente por uma cirurgia abdominal que a levou a ficar duas semanas no hospital para a primeira fase de sua recuperação.

Surgem preocupações sobre a saúde de Kate Middleton após complicações no pós-operatório

Agora que ela conseguiu chegar a um ponto em que pode receber alta, ela tem muitas opções sobre onde deseja fazer o resto de sua recuperação.

Dois anos depois de se mudar para a propriedade, Middleton vai passar o tempo em Adelaide Cottage.

Casa de campo Adelaide

Localizada nos terrenos de Windsor, a casa em questão foi construída em 1831 como refúgio para Guilherme IVa esposa, Rainha Adelaide de Saxe-Meiningen.

No entanto, o seu inquilino mais famoso foi Capitão Peter Townsendcujo caso com Princesa Margarida causou um escândalo nacional.

É uma residência com uma fachada rosa pastel muito característica, localizada a apenas 10 minutos dos apartamentos privados do Castelo de Windsor, onde Elizabeth segunda residia.

A propriedade já foi vista como uma possível residência para Meghan Markle e Príncipe Harry e nos últimos anos tem sido usado por funcionários reais e amigos da família.

O Palácio de Kensington disse em um novo comunicado na segunda-feira que Kate Middleton está “fazendo bons progressos” e deixou o hospital para voltar para casa em Windsor depois de passar por uma cirurgia abdominal “planejada” na terça-feira, 16 de janeiro.

“O Príncipe e a Princesa desejam agradecer imensamente a toda a equipe da London Clinic, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelos cuidados que prestaram”, disse o palácio em comunicado. “A família Wales continua grata pelos votos de boa sorte que recebeu de todo o mundo.”