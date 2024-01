esta peça de cruzeiro tem novo valor em 2024

Se existe uma área de coleções que pode ser considerada dinâmica, esta área é a numismática. O trabalho de colecionar moedas exige que o colecionador fique antenado ao processo de variação dos valores da peça, porque eles costumam mudar com o passar dos meses.

É o caso, por exemplo, da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1983, que será alvo de nossa análise neste artigo. De acordo com as informações oficiais, a peça em questão não tem mais valor monetário, ou seja, você não vai encontrar o exemplar em um trocado no comércio, por exemplo. Mas nada impede que você encontre o item em outros lugares.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre esta moeda de 1 cruzeiro do ano de 1983 é que ela faz parte da chamada 2ª família deste plano monetário. Mesmo por isso, ela é considerada muito rara pelos especialistas. É de se notar que vários colecionadores ainda não tenham conseguido encontrá-la de fato.

Outra curiosidade sobre esta moeda é que ela conta com um desenho de um pé de cana-de-açucar, um dos grandes produtos de exportação no Brasil na época.

Por fim, cabe lembrar que a moeda em questão teve uma tiragem de pouco mais de 100 mil peças. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este número é muito baixo, o que pode ajudar a explicar o grau de raridade desta peça atualmente.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1983, tomando como base as informações indicadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1970 – 1986);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 3.23gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Artista desconhecido;

Gravador: Benedicto de Araújo Ribeiro;

Desenho do Anverso: Dístico ‘BRASIL’ e um desenho representando o a cana de açucar;

Desenho do Reverso: Valor de face ao centro sobre fundo de linhas onduladas acompanhado do dítico ‘CRUZEIRO’ e data em fundo liso ladeada pelo símbolo do Banco Central e um zimbo (concha) utilizada com moeda no Brasil Colônia.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1983 atualmente? Na tabela abaixo, é possível conferir os patamares projetados pelos catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2024:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 45,00 R$ 90,00

Caso você tenha a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1983 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 350 em 2024.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.