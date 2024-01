Estatísticas de Fredrick Lawson: altura, peso, vitórias e histórico completo do boxeador

Gboxeador meio-médio hanaiano Fredrick Lawson está pronto para enfrentar Vergílio Ortiz em Las Vegas, com o objetivo de mostrar sua sólida carreira e status de competidor no mundo do boxe.

Nascido em 12 de agosto de 1989, em Accra, Gana, Lawson é boxeador profissional há 12 anos e atualmente reside em Chicago, Illinois. Sua estreia em 4 de março de 2011, aos 21 anos, o viu derrotar Então Akrofi por nocaute técnico.

Tyson Fury escava Oleksandr Usyk durante uma corrida panorâmica nas montanhas

Um rival difícil para Ortiz

Ao longo de sua carreira, Lawson acumulou um recorde impressionante de 30 vitórias, 3 derrotas e 22 nocautes. Com 1,75 metros, enfrentou diversos desafios no ringue, consolidando-se como um respeitado competidor internacional, principalmente depois de começando sua carreira invicto em 24 lutas.

No 34 anos,Lawson continua buscando oportunidades para provar seu valor na categoria meio-médio, mostrando sua experiência e habilidades táticas. Apesar de enfrentar Vergílio Ortiz em super confusão, Lawson continua sendo um adversário difícil para o boxeador dominante.

A última luta de Ortiz Jr.conhecido por seu incrível recorde de 19 vitórias, foi contra Michael McKinson em agosto de 2022, e agora ele deve enfrentar Lawson em um confronto de 12 rounds no The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas no sábado, 6 de janeiro.