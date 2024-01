Estatísticas de Vergil Ortiz Jr.: Qual é o recorde de boxe de Vergil Ortiz Jr.?

TO show de boxe de 2024 começa com um lutador altamente cotado retornando ao ringue como o americano Vergílio Ortiz Jr.enfrenta o ganês Fredrick Lawson em 6 de janeiro no The Theatre of Virgin Hotels em Las Vegas, Nevada.

Ortiz Jr. nasceu em Dallas, Texas, e tem 25 anos e, apesar de ser bem avaliado, a doença o impediu de marcar lutas e arremessos de muito dinheiro em campeonatos, já que em 2022 ele foi diagnosticado com rabdomiólise, uma doença que pode causar danos a órgãos.

Deontay Wilder fala sobre seu futuro após derrota chocante para Joseph Parker

Mas apesar das complicações de saúde, o lutador texano volta à ação após 17 meses afastado e fará sua estreia no super meio-médio após sua última luta ter sido em agosto de 2022, quando nocauteou Michael McKinson.

Até o momento, ele ostenta um recorde invicto de 19 vitórias, todas por nocaute, o que o coloca firmemente como um dos talentos promissores a seguir no boxe. Sua habilidade de terminar suas lutas antes do gongo valeu Ortiz reconhecimento no cenário esportivo.

“Ser a atração principal em Las Vegas depois de mais de um ano de inatividade é exatamente o que eu precisava”. Vergílio Ortiz Jr. disse para pressionar. “Estou muito motivado para dar um grande show como sempre faço e mostrar a todos que ainda estou aqui.”

Vergil Ortiz Jr. retorna ao ringue

As marcas da luta Ortiz Jr.O retorno de . ao ringue e sua incursão em uma nova divisão de peso. Com 100 por cento de nocautes, o jovem americano buscará continuar sua invencibilidade e deixar uma marca significativa na divisão dos super meio-médios.

Primeiramente, ele terá que superar alguns desafios, como se adaptar a um novo peso e voltar ao ritmo após 17 meses afastado. Além disso, ele enfrentará um adversário difícil em Lawsono que garante uma luta emocionante para inaugurar o ano do boxe.

O palco do The Theatre do Virgin Hotels Las Vegas está se preparando para receber esses dois guerreiros do ringue, e os fãs de boxe esperam uma noite emocionante.

A habilidade técnica, o poder e a determinação de Vergílio Ortiz Jr. será posto à prova contra um adversário experiente como Lawsonprometendo um confronto emocionante e cheio de adrenalina.