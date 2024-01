Estátua de Jackie Robinson roubada de instalação de beisebol juvenil

Uma estátua em homenagem ao ícone do beisebol Jackie Robinson foi roubado do lado de fora de uma instalação de beisebol juvenil no Kansas esta semana… e os policiais agora estão procurando os canalhas que fugiram com ele.

A polícia local compartilhou imagens de vigilância do assalto que aconteceu no McAdams Park da League 42 em Wichita na manhã de quinta-feira… que parece mostrar alguém cortando o tributo a Robinson nos tornozelos, colocando-o na traseira de um caminhão e fugindo do local.

O Departamento de Polícia de Wichita compartilhou uma imagem do que sobrou da figura de bronze da lenda dos Dodgers … apenas meio metro em cima de uma base.

A estação disse que a “comunidade está devastada” pelo vandalismo… e está apelando a qualquer pessoa com informações sobre o seu paradeiro que se apresente.

A League 42 foi criada em 2013 para ajudar as crianças de Wichita a aprender o esporte sem se preocupar com as altas taxas de inscrição… com centenas de inscrições todos os anos. A carreira pioneira de Robinson e a quebra da barreira da cor da MLB serviram de inspiração para a organização.