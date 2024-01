Este grupo de usuários poderá receber vale-gás em janeiro

O governo federal confirmou recentemente que não vai realizar nenhum tipo de pagamento do Auxílio-gás nacional neste mês de janeiro. Por se tratar de um programa de caráter bimestral, o saldo poderá ser liberado apenas a partir do próximo mês de fevereiro.

Entretanto, ao menos uma pequena parcela da população brasileira vai conseguir receber o vale-gás em janeiro. Estamos falando de cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social, e que residem no estado do Espírito Santo. Nesta unidade da federação, haverá um pagamento exclusivo.

O Vale-gás capixaba

De acordo com informações do governo do estado do Espírito Santo, o vale-gás capixaba deverá ser pago pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Os repasses serão feitos para todos os atendidos a partir do próximo dia 29 de janeiro.

O governo local lembrou que as famílias atendidas poderão retirar o cartão do programa nas agências do Banestes nos municípios em que residem. Mas é preciso aguardar até que a gestão local divulgue o calendário da retirada, para que estes cidadãos não percam a viagem.

“A Setades informa que o calendário está sendo elaborado em parceria com Banestes, responsável pela operacionalização do benefício. As famílias que têm direito ao auxílio devem consultar a lista para saber quando e em qual agência poderão retirar o benefício. O calendário será disponibilizado no site da Setades, antes do dia 29 de janeiro”, disse o governo estadual.

“Para retirar o cartão, os beneficiários devem comparecer na agência indicada no calendário de retirada, portando um documento oficial com foto”, completa a nota.

O valor do vale-gás

No Espírito Santo, o vale-gás estadual, que será pago neste mês de janeiro, será de R$ 100 por família beneficiária. O valor é semelhante ao patamar que é liberado no Auxílio-gás nacional, pago pelo governo federal desde o final do ano de 2021.



No estado do Espírito Santo, não há nenhuma diferenciação quanto a quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa. A ideia é que todos os saldos sejam pagos no valor de R$ 100.

Assim como acontece com a versão federal do programa, no Espírito Santo, o vale-gás também será pago de maneira bimestral, ou seja, sempre a cada dois meses.

Quem poderá receber?

Abaixo, você pode conferir a lista de exigências para as pessoas que deverão receber o vale-gás capixaba neste mês de janeiro:

famílias que sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família;

família que sejam residentes no Espírito Santo;

família que estejam em situação de extrema pobreza (com renda per capita igual ou inferior a R$ 218);

família que tenham crianças com idade entre 0 e 6 anos incompletos;

famílias que NÃO recebam o Auxílio Gás dos Brasileiros, do Governo Federal.

Auxílio-gás em risco?

Assim como ocorreu no ano passado, o governo federal poderá ter que aplicar um contingenciamento nos orçamentos de vários ministérios, incluindo as pastas responsáveis pela área social. Há, portanto, um temor de que os cortes atinjam programas como o Auxílio-gás nacional.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (11) que o resultado da inflação do ano passado ficou em 4,62%, ou seja, dentro da meta depois de dois anos. Logo depois do anúncio, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que o resultado da inflação para o ano de 2023 ficou abaixo do esperado, que era de 4,85%.

Na prática, isso significa que o governo federal poderá ter um aumento de R$ 28 bilhões no limite das despesas para este ano de 2024. Em um primeiro momento, este dado pode parecer positivo. Mas o que se esperava dentro da área econômica do governo federal era que o governo pudesse ter um aumento de R$ 32,4 bilhões na proposta de orçamento deste ano.

Resultado: faltam R$ 4,4 bilhões em relação a estimativa inicial, e é este o montante que o governo federal poderá ter que bloquear no decorrer deste ano para conseguir cumprir as regras do arcabouço fiscal.