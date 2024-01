Estrela controversa dos Blackhawks prestes a ser reintegrada na NHL – quando ele jogará novamente?

Fvermes Blackhawks de Chicago extremo Corey Perryque é agente livre desde novembro, foi considerado elegível para assinar com um novo time após sua polêmica saída do Chicago.

O Falcões Negros encerrado Peradacontrato em 29 de novembro, após um incidente com um funcionário da equipe antes de um jogo em Colombo contra o Jaquetas Azuis. Perry emitiu um comunicado pedindo desculpas por seu comportamento e prometendo obter ajuda para problemas mentais e de abuso de substâncias. O encontro com NHL comissário Gary Bettman foi o passo final para sua reintegração na liga, e agora cabe a Perry encontrar um novo clube.

Perry pediu para se encontrar com Bettman

Tecnicamente, Perry não precisou se reunir com Betman para “solicitar” oficialmente a reintegração ou receber autorização da NHL para jogar novamente. No entanto, aparentemente era importante para o jogador sentar-se com o comissário e demonstrar o progresso que fez nas últimas seis semanas.

A NHL nunca suspendeu Perry ou o proibiu de jogar, então seu encontro com Bettman foi em grande parte uma formalidade. Perry, um ex- Troféu Hart vencedor como NHL MVP, tem alguma motivação estatística para continuar jogando depois de deixar seus problemas pessoais para trás – o jogador de 38 anos está apenas A 108 pontos de registrar 1.000 gols e assistências combinados para sua carreira.

Perry vai buscar outra Copa?

As equipes da NHL valorizam a experiência e a resistência nos playoffs – e Perry, um veterano com 196 jogos de playoff de hóquei em seu currículo, marcaria ambas as caixas para alguns Copa Stanley contendores.

Perry ganhou um Xícara com o Patos de Anaheim aos 21 anos em 2007 e desde então jogou em mais dois Finais da Copa Stanley. Ele também nunca desistiu do jogo físico – Perry acumulou 1.392 minutos de penalidade na carreira e mais 271 PIM nos playoffs. O Lubrificadores de Edmontonanteriormente ligado a Perry, poderia ser uma equipe que busca essa fisicalidade adicional para “proteger” as superestrelas Connor McDavid e Leon Draisaitl.