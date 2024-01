Estrela de ‘All My Children’, Alec Musser, morre aos 50 anos

Alec Musser – famoso por ‘All My Children’ – morreu … TMZ descobriu.

A noiva do ator, Paige Press, nos contou que Musser faleceu na sexta à noite em sua casa em Del Mar, CA. Seu tio, Robert, também nos confirmou a morte de seu sobrinho… mas nem ele nem Press deram detalhes sobre as circunstâncias ou a causa exata.

Outros filmes / programas de TV em que estrelou incluem … ‘Grown Ups’, ‘Rita Rocks’, ‘Desperate Housewives’ e ‘Road to the Altar’. Ele tinha apenas 6 créditos de atuação – mas Musser era conhecido no showbiz fora de seu trabalho diante das câmeras… ou seja, por sua carreira de modelo fitness.