Estrela de ‘Home Alone’ Devin Ratray hospitalizado, teste DV adiado

Um membro da família disse ao TMZ … Devin – mais conhecido por seu papel como Buzz McCallister – já recebeu alta do hospital de Nova York e está de volta em casa descansando por ordem do médico.

Nenhuma palavra sobre o que levou o homem de 47 anos ao hospital, ou mesmo quando – mas os registros do tribunal indicam que ele estava fora do estado quando sua emergência médica ocorreu.

O pesadelo médico do ator desencadeou um atraso em seu caso DV, já que a seleção do júri estava marcada para começar na segunda-feira em um tribunal de Oklahoma… mas agora, a coisa toda foi reiniciada para pré-julgamento no próximo mês, tudo por causa da hospitalização.