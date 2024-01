Estrela de ‘Love & Marriage Huntsville’ Martell Holt é preso por violência doméstica

Estrela de reality show Martell Holt está sob custódia policial no Alabama, onde foi preso sob acusação de contravenção de violência doméstica.

Martell, famoso por estrelar “Love & Marriage: Huntsville”, da OWN, foi preso na tarde de terça-feira no condado de Madison por violência doméstica de terceiro grau por supostamente enviar comunicações de assédio … de acordo com registros online.