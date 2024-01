Estrela de ‘Starsky e Hutch’ David Soul morre aos 80 anos

David Almafamoso por interpretar o detetive Kenneth Hutchinson na série de TV policial “Starsky and Hutch”, está morto… TMZ descobriu.

O ator morreu quinta-feira em um hospital em Londres após uma doença de longa duração… de acordo com um membro da família. Disseram-nos que David estava cercado por sua família quando faleceu.

David sofreu de uma série de problemas de saúde em sua vida… principalmente doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele atribui a DPOC a meio século de fumo de três maços de cigarros por dia.

A esposa dele Helen Snell disse o “amado marido, pai, avô e irmão morreram ontem após uma valente batalha pela vida na amorosa companhia da família. Ele compartilhou muitos dons extraordinários no mundo como ator, cantor, contador de histórias, artista criativo e querido amigo”.

Ela acrescentou: “Seu sorriso, risada e paixão pela vida serão lembrados por muitos cujas vidas ele tocou”.

David se tornou um ícone pop na década de 1970 em seu papel principal como Hutch, o detetive loiro e de olhos azuis que contracenava. Paulo Michael Glaser como o detetive Dave Starsky. Ele apareceu em todos os 92 episódios de 1975-79, cobrindo quatro temporadas na TV, e também dirigiu alguns episódios.

Depois de “Starsky and Hutch”, David conseguiu papéis na minissérie de TV de 1979 “Salem’s Lot” e no filme de TV de 1980 “Homeward Bound”.

David e Paul também reprisaram seus papéis como Starsky e Hutch com uma participação especial no remake do filme de 2004, “Starsky & Hutch”, com Ben Stiller dar Owen Wilson.

Antes de sua fama em Hutch, David começou em Hollywood em meados da década de 1960, com pequenos papéis na TV em programas como “Flipper”, “I Dream of Jeannie” e “Star Trek” – e, curiosamente, Clint Eastwood foi um dos primeiros defensores do talento de David … ao escalá-lo como um dos policiais que co-estrelou com ele no filme Dirty Harry de 1973, “Magnum Force”.

Ele também foi um cantor/compositor de muito sucesso… alcançando o primeiro lugar em 1976 com “Don’t Give Up On Us”.

David mudou-se para o Reino Unido na década de 90 e começou a estrelar produções teatrais do West End e programas de TV britânicos. Ele finalmente se tornou cidadão britânico em 2004.

Ele deixou sua esposa e 6 filhos de relacionamentos anteriores.

Davi tinha 80 anos.