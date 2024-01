Estrela do ‘Big Brother’ Natal, papai bebê de Abbott é preso por pornografia de vingança

Abade de NatalO papai do bebê foi preso na Carolina do Norte… por supostamente compartilhar imagens explícitas do Natal sem sua permissão.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ… Benjamin Bunnque divide um filho de cinco anos Leal com Abbott, foi preso em outubro e acusado de três acusações de divulgação de imagens privadas. Mais tarde, ele foi libertado sob fiança de US$ 30.000.

Fontes próximas à investigação nos dizem… Abbot estava sendo assediada por uma conta falsa que fingia ser ela. Christmas acreditava que Bunn estava por trás da conta e a usava para postar fotos tiradas de uma conta onde ela publica conteúdo adulto atrás de um acesso pago.

Disseram-nos que Christmas levou essa informação à polícia… que investigou, conseguiu um mandado e acabou levando Bunn sob custódia. Sua próxima audiência no tribunal é em fevereiro.

Os fãs de “Big Brother” vão se lembrar do Natal das temporadas 19 e 22 do show… onde ela terminou em terceiro e quarto, respectivamente. Ela também é treinadora de CrossFit e ex-membro da equipe de box da Nascar.



Abbott teve problemas bem documentados com Bunn no passado. Como informamos… apenas alguns meses antes de seu filho nascer, Christmas suspeitou que Benjamin estava trair é ela – e foi a uma academia de Tampa para confrontar sua suposta amante.

O confronto saiu do controle… com Natal batendo no carro da mulher. Policiais apareceram no local, mas se recusaram a processá-la na época, porque ela estava grávida de quase 8 meses. Ela se entregou alguns meses depois de dar à luz.