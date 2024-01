Estrelas chegam vestidas para impressionar pelo retorno do Globo de Ouro na nova rede

As estrelas estão chegando agora ao Beverly Hilton, em Los Angeles, e estão fazendo suas coisas habituais – subindo no tapete, parando na frente das câmeras e mostrando seus trajes elegantes antes da transmissão em si. E sim, é um quem é quem de talentos em 2024.

A NBC abandonou o Globo após o programa do ano passado – isso após muita controvérsia sobre a diversidade (ou a falta dela) nos anos anteriores da Hollywood Foreign Press Association … que, aliás, foi completamente dissolvida e dissociada do prêmio deste ano mostrar.

Agora, o Globes está sendo administrado pela Dick Clark Productions e outra holding – e eles esperam começar do zero com um novo visual, uma nova vibração… mas com as mesmas velhas celebridades.