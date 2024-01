Estrelas quentes no Sunshine State para o Dia Nacional da Flórida

O sol está sempre brilhando neste estado do sudeste… e Tyler Cameron sabia exatamente o que fazer em sua cidade natal, Júpiter, arrancando a camisa para expor as armas. Rebelde Wilson se cobriu um pouco mais com um terno com zíper, mas ainda adicionou um pouco de cor às suas longas pernas na praia enquanto Maluma parecia o HOMEM da Flórida – bebendo vinho no 305!!!