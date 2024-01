Estudantes do ensino médio podem retirar R$ 200 mensalmente? Verifique

Com o intuito de estimular a permanência dos alunos do ensino médio na escola, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) propõe a distribuição de um incentivo financeiro educacional. A modalidade de poupança serviria como suporte para essa iniciativa que busca funcionar como um ‘pé-de-meia’ para os estudantes.

O objetivo é motivá-los a permanecer na rotina escolar até o final do ciclo, reduzindo assim os números de evasão, uma realidade enfrentada por muitos jovens brasileiros.

Benefício destinado aos estudantes do ensino médio

O Congresso aprovou que o benefício, no valor de R$ 200, será destinado a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública e com famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. O foco do programa está especificamente em alunos de baixa renda matriculados na rede pública, incluindo aqueles cujas famílias recebem o Bolsa Família.

Os Governos locais determinam a folha de depósitos com base nos dados das Secretarias de Educação para garantir o acesso ao pagamento, não sendo necessário realizar uma inscrição específica.

O programa, denominado Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio público, conhecido como Pé-de-Meia, destina R$ 6,1 bilhões para os pagamentos.

Em resumo, esses pagamentos representam um incentivo à permanência e conclusão desta última etapa da educação básica.

Entenda mais sobre a poupança para alunos do ensino médio

Recentemente, o presidente Lula sancionou uma nova lei que possibilitará a criação de uma poupança para alunos do ensino médio, aumentando inesperadamente a renda. O objetivo dessa medida é garantir a conclusão dessa etapa de ensino, beneficiando jovens de baixa renda.



O Ministério da Educação nomeou a iniciativa como “Pé de Meia”, e o Governo Federal já aprovou o programa. Por meio dessa nova abordagem, os estudantes de ensino médio em situação de vulnerabilidade social e econômica passarão a receber pagamentos mensais para auxiliar em suas despesas cotidianas durante os estudos.

Segue alguns detalhes adicionais sobre a poupança para alunos do ensino médio:

– Destinará o pagamento mensal para ajudar o estudante com eventuais despesas diárias.

– Além disso, o aluno receberá um pagamento de bônus ao final do ano;

– A liberação do dinheiro ocorrerá somente se o estudante for aprovado na classe atual.

– É necessário obter uma frequência escolar mínima de 80%;

– O Governo Federal criará uma conta poupança para depositar o dinheiro.

– O programa dará prioridade às famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Programa Pé-de-meia

O governo federal criou o programa Pé de Meia para viabilizar a criação de uma poupança destinada a estudantes de ensino médio inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O propósito é incentivar a permanência desses estudantes na escola até a conclusão do ensino básico.

O primeiro ano do ensino médio apresenta o maior registro de evasão, abandono e reprovação, conforme dados governamentais.

Quanto aos beneficiários da poupança, terão direito ao auxílio os estudantes de baixa renda matriculados na rede pública e pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico.

Priorizar-se-ão aqueles cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218.

Valor do auxílio para oes estudantes do ensino médio?

Os ministérios da Educação e da Fazenda ainda definirão o valor do auxílio. Contudo juntamente com as formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança.

O governo autorizou a destinação de até R$ 20 bilhões em um fundo para o programa, operado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa é conceder um incentivo de cerca de R$ 200 por mês a partir da matrícula em cada ano letivo, além de um aporte anual de R$ 1.000.

O programa depositará o pagamento em uma conta em nome do estudante, utilizando duas formas de depósito com regras de movimentação distintas. Sendo possível movimentá-los somente após a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que essa modalidade é um bônus para estimular a participação no Enem. Contudo permitindo que o beneficiário aplique os recursos da poupança em títulos públicos federais ou valores mobiliários.