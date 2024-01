Etanol fica MAIS CARO na semana, mas preço segue acessível

O preço do etanol subiu na semana passada nos postos do país, após quatro semanas de queda. O biocombustível chegou a atingir na primeira semana de 2024 o menor patamar em 14 meses, mas os valores voltaram a subir, para tristeza dos motoristas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol ficou quatro centavos mais caro, com o litro passando de R$ 3,39 para R$ 3,43 nas bombas do país na semana passada.

Em resumo, os motoristas nem devem ter sentido o aumento dos preços, já que a variação foi de apenas alguns centavos. Ainda assim, vale destacar que os consumidores sempre torcem por queda nos valores, em vez de qualquer alta. Por isso, o resultado não agradou quem abastece o tanque de combustível dos seus veículos.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Inclusive, o levantamento teve início em 2004.

Etanol fica mais caro em 7 estados em 2023

A saber, o etanol ficou 11,6% mais barato em 2023, na comparação com o ano anterior. Significa que os motoristas conseguiram aproveitar valores mais acessíveis no primeiro ano do governo Lula.

Apesar do ótimo resultado anual, a ANP revelou que, em 2023, sete estados comercializaram o etanol a preços mais elevados que no final de 2022. Veja abaixo onde o biocombustível ficou mais caro no ano passado:

Amazonas: 51 centavos;

51 centavos; Amapá: 42 centavos;

42 centavos; Rondônia: 39 centavos;

39 centavos; Sergipe: 30 centavos;

30 centavos; Rio Grande do Norte: 20 centavos;

20 centavos; Paraíba: 8 centavos

8 centavos Bahia: 2 centavos.

O preço do etanol subiu apenas em estados do Norte e do Nordeste em 2023, mas apenas em alguns deles. Nas demais regiões, os valores caíram em relação a 2022, para alívio dos motoristas.



Você também pode gostar:

Preço do etanol dispara em Goiás

Na semana passada, o etanol ficou mais caro no Brasil principalmente por causa do Centro-Oeste. Na região, o biocombustível ficou 34 centavos mais caro, subindo 8,5 vezes mais do que no país. Da mesma forma, os preços também subiram no Norte e no Nordeste, mas as altas foram de quatro e três centavos, respectivamente.

Em contrapartida, o combustível ficou mais barato no Sudeste (-3 centavos) e no Sul (-1 centavo), reduções que limitaram a alta nacional, que poderia ter sido ainda mais intensa na semana.

Com o acréscimo destas variações, os valores chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,34;

R$ 4,34; Nordeste: R$ 4,02;

R$ 4,02; Sul: R$ 3,74;

R$ 3,74; Centro-Oeste: R$ 3,41;

R$ 3,41; Sudeste: R$ 3,32.

Embora o etanol tenha ficado mais caro a nível nacional, a maioria dos locais registrou queda no valor do combustível. Na verdade, algumas altas foram tão intensas que impulsionaram a taxa nacional, apesar da redução observada em 15 das 27 Unidades Federativas (UFs).

Por falar nisso, o preço médio nacional do etanol subiu, principalmente, por causa de Goiás. O estado registrou um avanço expressivo de 60 centavos na semana, variação que impulsionou tanto o preço médio regional quanto o nacional.

Estados do Norte têm o etanol mais caro do Brasil

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,43). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país. Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins, que comercializou o combustível a R$ 3,99, preço 16,3% maior que a taxa média nacional.

Veja os maiores valores médios do país:

Amapá: R$ 5,34; Rondônia: R$ 4,92; Roraima: R$ 4,86; Acre: R$ 4,73; Amazonas: R$ 4,37; Rio Grande do Sul: R$ 4,37; Ceará: R$ 4,31.

Em suma, os consumidores que moram em estados da região Norte sofreram para conseguir abastecer o tanque de combustível dos seus veículos com etanol. Os valores mais elevados no país foram registrados na região, que apresentou um preço médio bem mais elevado que as demais.

Preços mais acessíveis vêm do Centro-Oeste e do Sudeste

Diante de valores muitos altos, os motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. De acordo com os dados da ANP, alguns estados apresentaram valores bastante acessíveis aos consumidores, abaixo da média nacional.

Confira os únicos locais onde o etanol custou menos de R$ 4,00 na semana passada: