Eurofarma CONTINUA CONTRATANDO ao redor do Brasil!

A Eurofarma, multinacional brasileira presente em 22 países, com mais de 50 anos de história e o propósito de promover acesso à saúde, está com ótimas vagas disponíveis. Quer dizer, caso queira trabalhar em uma gigante do setor farmacêutico, veja a lista abaixo:

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Logística JR – Itapevi – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Trade Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Projetos – Montes Claros – MG – Efetivo;

Analista Desenvolvimento Analítico – Itapevi – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Validação Sênior – Itapevi – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo JR- São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo de Facilities – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Escritório – Rotinas Administrativas (PCD) – São Paulo – SP e Niterói – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Planejamento Estratégico – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Projetos| Engenharia – Itapevi – SP – Efetivo;

Gerente de Contabilidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Líder Produção – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Propagandista Vendedor (a) – Conselheiro Lafaiete – MG – Efetivo;

Propagandista Vendedor (a) – Itaboraí-RJ e São Gonçalo-RJ – Efetivo;

Propagandista Vendedor(a) – Manaus – AM – Efetivo;

Supervisor (a) de Controle de Qualidade – Itapevi – SP – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Ribeirão Preto – SP – Efetivo.

Mais sobre a Eurofarma

Dando um pouco mais de detalhes a respeito da Eurofarma, pode-se destacar que a rede atua em todos os principais segmentos farmacêuticos e é líder em receituário médico no Brasil.

Além disso, possui operação própria em 20 países, mas com importante parque fabril no Brasil, Ao todo, está em um total de 10 países da América Latina. Por fim, a empresa gerou vendas líquidas de R$ 7 bilhões em 2021.

Por fim, em relação ao ambiente de trabalho, a companhia sempre busca pluralidade de perfis, gêneros, raças, orientações e identidades. Isto é, justamente por acreditar que contribuições e percepções de pessoas distintas nos ajudam a encontrar, juntos, soluções novas e sustentáveis em saúde.

Veja alguns benefícios da empresa

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale alimentação;

Restaurante interno;

Vale transporte/Fretado/Estacionamento – de acordo com a unidade de trabalho;

Seguro de vida;

Previdência privada para que possa planejar seu futuro;

Programas de desenvolvimento, que oferecem parcerias em instituições de ensino com desconto;

Licença maternidade;

Licença paternidade estendida.



Como consolidar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de postos de trabalho da Eurofarma, a candidatura ocorre de maneira bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.